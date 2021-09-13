Şarkılar Asya Bebek İçin Söylenecek

SMA Tip-1 hastalığı ile mücadele eden Asya Polatlı’nın tedavisine katkı sağlamak için “Şarkılar Asya Bebek İçin Söyleniyor” etkinliği düzenleniyor.

SMA Tip-1 hastalığı ile mücadele eden Asya Polatlı’nın tedavisine katkı sağlamak için “Şarkılar Asya Bebek İçin Söyleniyor” etkinliği düzenleniyor.

17 Eylül Cuma akşamı Taşkınköy Spor Kulübü’nde düzenlenecek olan etkinlikte Serkan Soyalan, Dehan Çeliktaş ve Arda Gündüz sahne alacak.

Saat 20:30’da başlayacak olan etkinlikte, kurulacak olan stantlarda kitap ve cd satışı da yapılacak. Etkinliğin tüm geliri Asya Polatlı’nın tedavisi için bağışlanacak.