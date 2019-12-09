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Şarkılar umut olacak

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DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık  Bölümü organizasyonu ile DAÜ-TDM öncülüğünde, kanser hastaları yararına kampanya başlattı.
Şarkılar umut olacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık  Bölümü organizasyonu ile DAÜ Toplumsal Dayanışma Merkezi (DAÜ-TDM) öncülüğünde, kanser hastaları yararına kampanya başlattı. “Bir Bağış Bir Umut” başlıklı kampanyada toplanan 20 TL’lik bağışlar çocuklara umut olacak. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisi ile Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına düzenlenen kampanya çerçevesinde, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 18:00’de DAÜ Atatürk Meydanı’nda bir konser gerçekleştirilecek.

Dayanışma Konseri

“Bir Bağış Bir Umut” kampanyasının 20 TL’lik bilet fiyatı ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisi ile Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına düzenlenen dayanışma konserinde, çocuklara umut olmayı amaçlayan DAÜ gönüllü öğretim üyeleri ve öğrencileri; gerek bağış ve bilet satış geliri, gerekse de kurulacak stantlardan toplanacak miktar ve sponsorlarla 120,000 TL civarında bağış toplamayı hedefliyor. Gerçekleşecek dayanışma konserine giriş ücretsiz olup, ülkemizin birbirinden değerli sanatçıları ile gruplarından Grup Rast, Oğulcan Başarı, Passnote, Voice of Cyprus, Dilara Ferit, Desibel, Grup Otantik, DJ Haşim Volkan, DJ Bouncer ve DJ Ümit Akdeniz sahne alacak.

“Halkımızın Desteğine İhtiyaç Duyuyoruz”

Konuya ilişkin DAÜ İletişim Fakültesi’nden yapılan açıklamada, “Çocuklarımıza bir umut ışığı olabilmek adına bizler DAÜ olarak payımıza düşeni yapmaya çalışmakla birlikte, siz değerli halkımızın desteğine de ihtiyaç duymaktayız. Bu bağlamda bağış bileti satın alarak veya “DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (BİR BAĞIŞ, BİR UMUT)” adlı hesabımız aracılığıyla HESAP NO: 11-304-6206267 ve UBAN NO: CT16 1200 0011 0000 0000 0052 4179’a bağışta bulunabilirsiniz. Çocuklar için DAÜ’de buluşalım ve onlara bir umut olalım” ifadeleri kullanıldı.  Konser biletleri; DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Gazimağusa Belediyesi Perşembe Pazarı, Rioverde Mağusa Şubesi, Caffe Pascucci Mağusa Şubesi veya Rüstem Kitabevi’nden temin edilebiliyor.

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