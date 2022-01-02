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Sarpten: Girne'de Üniversite eliyle ağaç katliamı yapılıyor

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Sarpten: Girne'de Üniversite eliyle ağaç katliamı yapılıyor
Sarpten: Girne'de Üniversite eliyle ağaç katliamı yapılıyor

İşte açıklama;

ÜNİVERSİTE ELİYLE AĞAÇ KATLİAMI

Girne'de Barış Plajı karşısındaki arazide İlim Üniversitesi'nin inşaat faaliyetleri sırasında 325 çam ağacı ve 20 zeytin ağacı iş makineleriyle sökülerek katledildi. Orman Dairesi'nden hiçbir izin alınmadan yapılan bu doğa katliamı bir kez daha inşaat uğruna ne kadar acımasızca doğayı yok edebileceğimizi gözler önüne serdi. Orman Yasası uyarınca 10 asgari ücret cezası olan bu işlem sonrası üniversite yetkilileri ve Orman Dairesi ne yapacak? Para cezası ödenir, bir yerlere yeni fidanlar dikilir ve bu kokuşmuş düzen içinde unutulur gider. Sonra biz, her yağmur yağdığında sel olmasın diye dua eder, yazın binalar arasında hiç esmiyor diye öfkelenmeye devam ederiz olur biter!

 

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