Sarpten: O sahillerde en az 300 kaplumbağa yuvası var!

"Güney Karpaz sahillerinde henüz yavruların çıkmadığı en az 300 kaplumbağa yuvası var ve bu sadece ilk etapta öngörebildiğimiz bir kayıp olacak."

İşte açıklama;

Bu fotograf, tam 8 yıl önce AKSA'dan sızan petrolun yaratığı kirliliği gösteriyor. Şimdi, bundan çok daha büyuk kirliliğı yaşama riskiyle karşı karşıyayız. Suriye'den Karpaz kıyılarına dogru deniz yüzeyinde ilerleyen 15 bin tonluk petrol kitlesi rüzgarın ve akıntıların etkisiyle kuzeye doğru ilerlemez ve Karpaz burnundan geçip İskenderun ķörfezine yönelmezse ne yazık ki 24 saat içinde güney Karpaz kıyılarına ulasarak benzer bir felaketle karşı karşıya kalmamız kuvvetle muhtemeldir.

Üstelik bizim için sadece görsel olacak bu kirlilik binlerce deniz canlısının yok olmasına ve telafisi mümkün olmayacak bir tahribata yol açacaktır.

Güney Karpaz sahillerinde henüz yavruların çıkmadığı en az 300 kaplumbağa yuvası var ve bu sadece ilk etapta öngörebildiğimiz bir kayıp olacak. Yok olan diğer nice canlının ise farkında bile olmayacağız. Benzer bir felaketi tecrübe etmiş, bu tür felaketlere açık bir coğrafyada olmamıza rağmense hiçbir hazırlığımızın olmayısı ülke olarak her konudaki çaresizliğimizin göstergesidir.

Bir kez daha yaşananlardan ders çıkarmadığımız ve doğayı hiçe saydığımız gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Ne de olsa, başımıza gelince siyasiler çıkıp yine bu bir "doğal afet" deyip kendilerinin bir kabahati olmadığını rahatlıkla söyleyebilecektir. Şu an, kıyı emniyeti Karpaz aciklarına birkaç yüz metrelik bariyer çekmeye çalışa, siyasiler Türkiye yetkilileriyle temas kuruldugunu, Turizm ve Çevre bakanlığı yarin bu konuda geniş katılımlı bir toplantı yapılacağını da açıklasa aslinda bunların hiçbirinin çözüm olmayacağı ortadadır.

Atılabilecek tek anlamlı adım ise petrol sızıntılarına karşı Larnaka'da özel bir müdahale ekibi olduğunu ve yardıma hazır olduğunu açıklayan Kıbrıs Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı'ndan derhal destek talep edilmesidir. Öyle ki, bu bile ne kadar etkili olacak tartışılır. Geriye kalan tek seçenek ise, olası muhtemel kötü senaryoyu bekleyip bu adada çaresiz bir insan olmanın dayanılmaz ağırlığını bir kez daha iliklerimize kadar hissetmektir...