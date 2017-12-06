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Sarraf Ağustos 2016’dan beri savcılıkla anlaşma peşindeymiş

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Sarraf Ağustos 2016’dan beri savcılıkla anlaşma peşindeymiş
FBI ve savcılıkla onlarca kez bir araya geldiği ortaya çıktı.

Onlarca yıl hapis cezasıyla karşı karşıyayken savcıyla anlaşarak ‘sanık’ken ‘tanık’ konumuna geçen Rıza Sarraf, New York’ta görülen ’Atilla’ya karşı ABD davası’nın beşinci gününde bu kez avukatların sorularını yanıtladı.

Sarraf’ın savcılara anlaşmayı ilk olarak Ağustos 2016, ikinci olarak da Ağustos 2017’de, yani Türkiye’deki iktidarın kendisini kurtarmak için seferberlik halindeyken teklif ettiği, anlaşmaya vardıktan sonra FBI ve savcılıkla onlarca kez bir araya geldiği ortaya çıktı.

Çevirdiği işlerden ‘100-150 milyon dolar’ kazandığını söyleyen Sarraf, fuhuş, darp ve vergi kaçakçılığı suçlarını da itiraf etti.

Sarraf ABD’de hapisteyken ‘Türk kadın avukatı’ aracılığıyla gardiyanlardan birine 45 bin dolar rüşvet verdiğini, marihuana içtiğini, kızıyla görüntülü konuşma yaptığını da anlattı.

Türkiye’de ‘kimseye karşı kızgınlığı bulunmadığını’ belirten Sarraf, siyasi bağlantıları konusunda ise ayrıntı vermedi.

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