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Sarraf'a tecavüz suçlaması

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Sarraf'a tecavüz suçlaması
ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delindiği iddiasıyla görülen davada ifade veren Sarraf, cezavinde bıçaklı bir mahkûm tarafından öldürülmeye çalışıldığını öne sürdü. Bir başka mahkûm ise Sarraf'a tecavüz davası açtı.

New York'taki federal mahkemede verdiği ifadeler Türkiye'de gündem olmaya devam eden Rıza Sarraf'ın ABD'deki cezaevi günlerinde yaşandığı iddia edilen iki olay, uluslararası basında da yer buldu. İddialardan ilki, Türkiye ve İran vatandaşı Sarraf tarafından Perşembe günkü duruşmada ortaya atıldı.

Associated Press'in haberine göre, "Canımı almak isteyen biriyle yüz yüze geldim" diyen Sarraf, bir mahkûmun kendisine bıçak çektiğini belirtti. Sarraf, "İşbirliği yaptığım için beni öldürme talimatı aldığını söyledi" dedi.

Anadolu Ajansı, bunun üzerine davanın tek tutuklu sanığı Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatlarından Cathy Fleming'in Sarraf'a, söz konusu mahkûmun suçlamaları kabul etmediğini hatırlattığını aktardı. Sarraf'ın yanıtının ise "Tabii ki inkâr edecek" şeklinde olduğu belirtildi.

Tecavüzle suçlandı

Sarraf'ın bu iddiasını dile getirdiği gün, Faouzi Jaber adlı bir mahkûm, bir dönem Manhattan'daki Metropol Islah Merkezi'nde aynı hücrede kaldığı Sarraf'a New York'taki bir eyalet mahkemesinde tecavüz davası açtı.

Dava dilekçesine göre, 62 yaşında ve Fildişi Sahili vatandaşı olduğu bildirilen Jaber ile Sarraf, Metropol Islah Merkezi'nde tanışıp arkadaş oldular.

Dava dilekçesinde, Sarraf'ın, zengin bir adam olmakla övündüğü ve Jaber'in yargılandığı davayı kazanabilmesi için ona özel bir avukat tutabileceğini söylediği öne sürüldü.

İddiaya göre, Sarraf Eylül 2016'da Jaber için bir avukat tuttu ve Jaber'i kendisiyle aynı hücreye aldırdı. Dilekçede, Sarraf'ın, Jaber'in Afrika'daki ailesine de para gönderdiği iddia edildi. Jaber, Kasım 2016'da ise Sarraf'ın kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü. Kendisini "çaresiz" hissettiğini belirten Jaber, "daha genç ve güçlü" olan Sarraf'a direnemediğini iddia etti.

Dava dilekçesinde, ilerleyen tarihlerde Jaber'e bir kez daha tecavüz ettiği iddia edilen Sarraf'ın cinsel tacizlerinin Mart 2017'ye kadar sürdüğü öne sürüldü.

İddiaları reddetti

Sarraf'ın avukatlarından Ben Brafman, müvekkilinin, iddiaları "kati surette reddettiğini" belirtti.

Sarraf'ın bir diğer avukatı Robert Anello ise "güvenilir" olmayan bir kaynak diye tanımladığı Jaber'in iddialarının "çirkin ve yanlış" olduğunu belirtti.

Jaber'in AFP'ye konuşan avukatı Alexei Schacht ise davanın neden şu an açıldığına dair soruya, müvekkili tarafından son dönemde tutulduğunu, ardından da "mümkün olan en kısa sürede" hukuki işlem başlattığını söyleyerek yanıt verdi.

Schacht’a göre, Amerikan Federal Cezaevleri Bürosu, yeterli delil olmadığı gerekçesiyle iddiaların "doğrulanamadığını" belirtti. Ancak Schacht, bu durumun, söz konusu olayların yaşanmadığı anlamına gelmediğini iddia etti.

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