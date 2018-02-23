Sarraf'ın avukatları istifa etti

İran asıllı Türk iş adamı Rıza Sarraf'ın avukatları Şeyda Yıldırım ile Ayten Yılmaz’ın istifa ettiği öğrenildi.
ABD'de Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'nın hüküm giydiği davada tanıklık yapan Sarraf'ın Türkiye'de açtığı bir davanın dünkü duruşmasında avukatlarının istifa ettiği öğrenildi.
Türkiye'de bulunduğu zamanlarda kendisine yönelik eleştiriler için yargıya başvuran Sarraf'ın söz konusu davalarından birisi İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.
Odatv'de yer alan habere göre, duruşmada hakim, Sarraf'ın avukatları Şeyda Yıldırım ile Ayten Yılmaz’ın istifa ettiğini söyledi.
Sarraf'ın avukatlarının istifası tutanağa da geçirildi. Tutanakta yer alan bilgiye göre Av. Yıldırım ve Av. Yılmaz'ın 19 Şubat’ta istifa dilekçelerini mahkemeye sunduğu belirtildi.
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