Sarraf'ın istediği sabit disk ele geçirildi

Roysar Holding’e ait olduğu belirtilen sabit disk, bir ihbar e-postası alınmasının ardından İstanbul'da düzenlenen polis operasyonuyla ele geçirildi.

'Belgeleri alıp ABD'ye götürüyorlar'

Rıza Sarraf’ın sağ kolu olduğu ifade edilen Regaip Akol’la birlikte çalıştıklarını ifade eden ihbarcı, kimliğinin gizli kalması koşuluyla şu bilgileri paylaştı:

“Uzun süredir yanlarında çalıştığım Regaip Akol ve arkadaşları Mustafa Hacısalimoğlu ve Sinem Arslan katıksız FETÖ’cüdür. Bunlara görevden alınan FETÖ’cü polisler sürekli evrak getirirler. Bunlar da bu belgeleri alıp ABD’ye götürüyor. Yine FETÖ’cü polisler yanlarına geldiler ve bunlara bir şeyler getirdiler. FETÖ’cü polislerin getirdiği şeyleri ABD’ye götürmeden yakalayın.”

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İhbar üzerine, mahkeme kararıyla Akol, Hacısalimoğlu ve Arslan takibe alındı. Üç ismin de ABD ile sık sık görüşmeleri olduğu belirlendi. 3 gün önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla operasyon düzenlendi. Rıza Sarraf’ın ısrarla ABD’ye getirilmesini, davada kullanmayı istediği ve 24 saat sonra ABD’ye gönderileceği belirlenen Roysar Holding’e ait bilgileri içeren sabit disk bilişimci Mustafa Hacısalimoğlu’nun ofisinde ele geçirildi.



'Kimseye göndermedim'

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Polis sorgusunda FETÖ ile irtibatı olmadığını söyleyen Hacısalimoğlu, 19 Kasım’da ABD’den Sarraf’ın avukatı Şems Al-Bazz’ın aradığını ve Roysar Holding’e ait bilgileri içeren sabit diskin yedeklerinin olup olmadığını sorduğunu anlattı. Hacısalimoğlu ifadesinde, “Bu harddisk veya başka bir belgeyi hiç kimseye göndermedim veya vermedim. Hiç kimseden bu yönde talep gelmedi” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Roysar Holding’in bilgilerini içeren sabit disk ABD’deki davada kullanılmak üzere Rıza Sarraf’ın avukatı Şems Al-Bazz’ın talimatıyla ABD’ye gönderileceğini ifade etti. Bunun da yine Sarraf’ın sağ kolu Regaip Akol aracılığıyla olacağı belirtildi.

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'Evrakları yakmak istediler'

Öte yandan Habertürk'ten Nihat Uludağ, Veli Sarıboğa ve Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre de İstanbul Sarıyer’de, Rıza Sarraf'ın bir yakınına ait olduğu iddia edilen holdingin merkezinde, evraklar yakılarak yok edilmek istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, evrakların bir kısmını kurtardı. Şirketin güvenlik görevlileri binanın Sarraf ait olduğunu söyledi. Kireçburnu sahilde yer alan binaya komşu restoran işletmecisi Kazım Doğan da, evrak yakma olayının cumartesi sabahı yaşandığını belirterek şu bilgiyi verdi:

“Holdingin bahçesinden yoğun duman yükseldi. Polis ve itfaiye geldi. 40 kadar polis içeri girerek arama yaptı. Bu işlem saat 11.00’den gece saat 23.00’e kadar sürdü. Hatta beni çağırıp içerideki eşyalara zarar verilmediğine dair zabıt tuttular. Bildiğim kadarıyla bu holding Reza Zarrab’ın bir yakınına ait.”

Yine Habertürk'ün haberine göre de Sarraf'ın şirketinde çalışan 7 kişi gözaltına alındı. Regaip Akol, Mustafa Hacısalimoğlu ve Sinem Arslan dışında gözaltına alınan kişilerin isimlerinin Nuray Y. ve Sara M. olduğu belirtildi. Gözaltına alınan diğer 2 kişinin ismine dair bilgi alınamadı.

