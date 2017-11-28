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Sarraf'ın sanıklıktan çıkarıldığı davada jürili yargılama başlıyor

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Sarraf'ın sanıklıktan çıkarıldığı davada jürili yargılama başlıyor
ABD'de Sarraf'ın sanık olarak hakim karşısına çıkmayacağı açıklanan davada bugün jürili yargılama başlıyor. Türkiye'de ise başsavcılık davaya sahte delil götürdüğü iddia edilen iki isim hakkında yakalama kararı çıkarttı.

ABD'de İran'a yönelik ambargonun delinmesi suçlamasıyla görülen davada, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla bugün bir kez daha hâkim karşısına çıkacak.

Daha önce iddianamede sanık olarak görülen İran ve Türkiye vatandaşı Rıza Sarraf ise artık davanın sanıkları arasında bulunmuyor. Zira hâkim Richard Berman, dün jüri üyelerinin seçimi için yapılan duruşmada davanın tek sanığının Atilla olduğunu açıkladı.

Dava, ABD yerel saatiyle 9.15'te (TSİ 17.15) görülmeye başlanacak. Hâkim Berman, duruşmaların hafta içi, arka arkaya seri bir şekilde yapılacağını açıkladı.

CHP'li eski vekil için yakalama kararı

Jürili yargılamanın başlamasına saatler kala, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye'den ABD'deki davaya sahte delil götürdüğü iddia edilen iki isim hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Başsavcılık, Türkiye'den, ABD'deki davaya sahte delil ve belge götürdüğünü öne sürdüğü CHP eski milletvekili Aykan Erdemir ve Bankalar Yeminli Murakıbı Osman Zeki Canıtez hakkında, "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme", "amacı dışında kullanma", "hile ile alma ve çalma" suçlarından yakalama kararı çıkarttı. Başsavcılığın yakalama talebinde bulunduğu yazıda, Erdemir ve Canıtez'in, ABD'deki davada tanık listesinde oldukları belirtildi.

Savcılığın talebini değerlendiren İstanbul 7'inci Sulh Ceza Mahkemesi, şüpheliler hakkında bahsi geçen suçlardan yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

Atilla'ya 50 yıl hapis cezası isteniyor

ABD'deki davada sanıklar, Washington'ın İran'a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama ve ABD bankalarını dolandırma gibi suçlamalarla karşı karşıya. İddianamede, Sarraf hakkında 95 yıl hapis cezasının yanı sıra 50 milyon dolar para cezası isteniyordu. Atilla, 50 yıl hapis cezası ve iki milyon dolar ceza talebiyle yargılanıyor.

Davada Sarraf ve Atilla dışında sanık konumunda olan eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında yakalama kararı bulunuyor. Eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, eski Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan'ın da yakalanmaları isteniyor.

Türkiye'de 17 ve 25 Aralık 2013'te düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında bir süre tutuklu kalan Sarraf'ın adı siyasi çevrelerle olan ilişkileri nedeniyle gündeme gelmişti. ABD basını bir süredir Sarraf'ın New York'taki davada itirafçı olduğunu ve Türkiye hükümeti aleyhine tanıklık yapacağını yazıyor.

Ankara ise yargılamanın Türkiye'ye yönelik siyasi bir dava olduğunu ve soruşturmadaki delillerin sahte olduğunu iddia ediyor.

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