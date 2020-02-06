Sars Ve Mers’te Kullanılan İlaç Çin'de Koronavirüse Karşı Denenecek

Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgına karşı daha önce SARS ve MERS hastalıklarına karşı başarı sağlayan bir ilacın deneneceği bildirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, ABD’li ilaç şirketi Gilead Sciences tarafından geliştirilen Remdesivir adlı ilaca, Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Ulusal Sağlık Komisyonu ve Ulusal Sağlık Ürünleri İdaresi, klinik deneylerine başlanması için onay verdi.

Daha önce yine koronavirüs ailesinden olan SARS ve MERS’e karşı yapılan ve hayvan deneylerinde başarılı sonuçlar veren Remdesivir’in klinik deneyleri için 761 hasta kayıt yaptırdı.

Söz konusu deneyler, Çin Sağlık Bilimleri Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren Çin-Japon Dostluk Hastanesi ve salgının merkez üssü Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde birkaç hastane birden yürütülecek.

Diğer yandan Vuhan Virüs Bilim Enstitüsü, Remdesivir’in kullanımı için ülkenin patent verme makamlarına başvuruda bulundu.

Diğer yandan Ulusal Sağlık Komisyonu, yurt dışında yaşayan 1500 Hubey sakininin eyalete geri getirildiğini duyurdu.

Bu kapsamda Çin Sivil Havacılık İdaresi ve Dışişleri Bakanlığının ilgili mekanizmalarının koordinasyonuyla 12 hava yolu seferi yapıldığı bildirildi.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler’de bir kişi koronavirüsten yaşamını yitirmişti.

Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, 2019-nCoV salgını nedeniyle can kaybının 564’e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısının ise 28 bin 18’e yükseldiği bildirilmişti.