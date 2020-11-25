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Sars Virüsü Aşısı Var Mı? Sars Virüsü Nedir, Nasıl Bulaşır?

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Şiddetli akut solunum yolu sendromu koronavirüsü 2 (SARS-CoV-2) olarak bilinen SARS virüsü nedir? SARS virüsü nasıl bulaşır? Çin'de görülen SARS virüsü virüsü koronavirüs salgının artması ile birlikte merak ediliyor. Peki SARS virüsünün aşısı var mı?
Sars Virüsü Aşısı Var Mı? Sars Virüsü Nedir, Nasıl Bulaşır?

SARS virüsü ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. SARS virüsü nedir, nasıl bulaşır? Vuhan'da ortaya çıkan virüs ilk dönemlerde Vuhan koronavirüsü olarak anılmaya başlanmıştı. 2003'te benzer bir salgına sebep olan SARS koronavirüsünün yeni bir türü olduğu tespit edilse de 2019 yeni korona virüsü olarak adlandırılacak 2019-nCoV kısaltması kullanılmaya başlandı. Dünya Sağlık Örgütü, virüsün resmi adını şiddetli akut solunum yolu sendromu koronavirüsü 2 (SARS-CoV-2) olarak adlandırdı.

SARS VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR? 

Temas yolu ile ve öksürük gibi hava yolu ile yayıldığı doğrulanmıştır. Vücudunda virüs olan insanların öksürme, hapşırma veya konuşma sırasında ağızlarından çıkan damlacıkların içerisinde virüs bulunmaktadır ve bu virüs bulunan damlacıklar başkaları tarafından solunduğunda başka insanların vücuduna virüs geçmektedir. Bu damlacıklar 5 mikrometre boyutunda damlacıklar olabilmektedir. Gözle göremeyeceğimiz bu damlacıklar sık kullanılan ortamlarda dokunulan yüzeylerde de virüslerin bulunmasına yol açabilmektedir. Virüsün farklı yüzeylerde yaşama ömrü farklıdır ve bazı yüzeylerde 80 saate kadar yaşayabilmektedir.

SARS VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR? 

Hijyen kuralları korunma için oldukça önemlidir. Bireylerin dikkat edebileceği kişisel hijyen kuralları olarak elleri sıkça yıkamak veya virüsleri öldürebilecek kolonya veya diğer antiviral maddeler ile elleri temizlemek en temel kurallardandır. Virüs çok kolay bulaşabildiği için ek korunma önlemleri alınmalıdır. Virüsün en temel bulaşma yolu solunum yolu olduğu için kalabalıklardan uzak durmak, başka kişilerle yakın etkileşimden kaçınmak, solunum yollarını korumak virüsten korunmayı sağlayabilir. Kalabalık ortamlara girildiğinde solunum yollarının maske veya başka herhangi bir bez ile kapatılması havada bulunan damlacıkların solunmasını engelleyeceği için koruyucu önlem olarak uygulanabilir.

SARS VİRÜSÜ AŞISI VAR MI? 

SARS-CoV2 için henüz aşı geliştirilmedi. Çalışmalar devam etmektedir. Yapılacak tedavi yöntemleri, ateşin düşürülmesi, ağrıların giderilmesi ve solunum yolu açıcı tedaviler yapılmaktadır.

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