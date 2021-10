Sarsenbiyev’in “İthaf” adlı kişisel seramik sergisi açılıyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin “Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi” ve Kazak sanatçı Bagdat Sarsenbiyev’in “İthaf” adlı kişisel seramik sergisi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından, 14 Ekim Perşembe günü saat 9.30’da, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 15 akademisyen-sanatçı tarafından hazırlanan ve toplam 40 eserden oluşan Güzel Sanatlar ‘Mayıs’ Sergisi ile Kazak sanatçı Bagdat Sarsenbiyev’e ait 16 seramik heykelden oluşan “İthaf” adlı kişisel seramik sergisi, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 14 Ekim Perşembe günü saat 09.30’da açılacak

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleştirilecek olan Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi’nde Yakın Doğu Üniversitesi'nden ödüllü sanatçıların resim, heykel, seramik ve baskı resimleri yer alacak. 14 Ekim’de açılacak olan her iki sergi de ay sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

Doç. Dr. Erdoğan Ergün: “Sanatçılar eserlerinde toplumsal sorunları kendi gerçeklikleri ile yansıtarak ortaya koyar.”

Sanatçıların tüm sanat disiplinlerinde, kendi yaşadıkları dönemin sorunlarını ele alarak kendi gerçeklikleri ile yansıttıklarını ifade eden Doç. Dr. Erdoğan Ergün, bu durumun ayrıca toplumsal sorunları da ortaya koyma eylemine dönüştüğünü vurguladı. Doç. Dr. Erdoğan, “Sanatçıların ürettikleri eserlerle pek çok okura, dinleyiciye veya izleyiciye ulaşabilme güçleri, kendileri üzerinde de büyük sorumluluklar yaratır. Sorumluluğu, bir kimsenin üstüne alarak yaptığı bir iş için gerektiğinde hesap verme durumu olarak düşündüğümüzde, sergileri, sanatçıların hesap verme durumunun arayüzü olarak görebiliriz” dedi. Doç. Dr. Erdoğan Ergün, “Yakın Doğu Üniversitemizin en “güzel” akademik birimi olarak her ay yeni sergiler açarak sanatseverleri buluşturan Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde, üreten, tasarlayan, düşünen, uluslararası sanat gelişmelerini izleyen, yaşadığı dönemden haberdar olan, sorgulayan, aydın öğretim elemanlarımız ile bu sorumluluğu paylaşmaktan, hesap vermekten ve aynı çatı altında olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Bunun yanında, hem sanata, hem de sanatçıya inancı tam olan Sayın Kurucu Rektörümüz Dr. Suat Günsel hocama, eserlerimizi her daim toplumun her kesimiyle buluşturma gayretinde olduğu ve bizleri buna teşvik ettiği için de müteşekkirim” ifadesini kullandı. Pandemiden dolayı Mayıs ayı içerisinde ürettikleri eserleri, Ekim ayında sanatseverler ile buluşturduklarını söyleyen Doç. Dr. Ergün, “Kıbrıs Modern Sanat Müzemiz için özel olarak hazırlanan ve 385. sergi olma özelliğini taşıyan sergimizde sanatseverler, ayrı ayrı eserlerini izledikleri ödüllü akademisyen ve sanatçıların eserlerini aynı mekânda bir arada görme fırsatı da bulabilecekler” dedi.

Bagdat Sarsenbiyev’in ‘Kıbrıslı Müzisyenler’ ile ‘Halı ile Adam’ adlı seramik heykel çalışmaları dikkat çekiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Güzel Sanatlar ‘Mayıs’ Sergisi ile birlikte açılışını yapacağı bir diğer sergi ise Kazak sanatçı Bagdat Sarsenbiyev’e ait 16 seramik heykeli bir araya getiren “İthaf” adlı kişisel sergi. Sergide özellikle “Kıbrıslı Müzisyenler” ile “Halı ile Adam” adlı seramik heykel çalışmaları dikkat çekiyor. Sanatçı Sarsenbiyev, ‘Kıbrıslı Müzisyenler’ adlı seramik eserini, Kıbrıslı Türk müzik gruplarına adıyor. Sanatçı, müziği, insanoğlunun yarattığı en eski ve eşsiz sanatlardan biri olarak yorumluyor ve bu kompozisyonda masumiyet, güzellik ve aşkı simgeleyen üç figürü tasvir ediyor.

“Halı ile Adam” adlı çalışması ise Orta Asya'da bulunan bir taşı tasvir ediyor. Sanatçı, eski Türklerin arkeolojik kazılarla ortaya çıkan mirasının yansıması olarak tasarladığı bu heykel ile ulusal halıların desenlerinde zamanla kaya petrogliflerinin kullanıldığını vurguluyor.

Bagdat Sarsenbiyev kimdir?

2005’te Kazakistan A. Kasteev Sanat Koleji'nden mezun olan sanatçı, 2019’da T. Zhurgenov Kazak Ulusal Sanat Akademisi'ni bitirdi. 2018’de “Gençlik, enerji, gelecek” adlı sanat yarışmasına katıldı. 2017’de A. Kasteev Müzesi'nde Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği'nin sergisine katıldı. 2014 ve 2015 yıllarında Çin ve St. Petersburg'daki uluslararası buz heykel sempozyumlarına katıldı. 2011’de Almatı şehrinde düzenlenen Kazakistan Sanat Haftası'na, 2010’da ise Ulusal Heykel Olimpiyatına katıldı.