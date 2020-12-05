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SARS'ı yok etmişti, koronanın da can düşmanı çıktı. C ve D vitaminlerinden de etkili Kaynak Yeniçağ: Prof. Dr. Osman Erk açıkladı. SARS'ı yok etmişti, koronanın da can düşmanı çıktı. C ve D vitaminlerinden de etkili

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"New York'ta korona hastalarına günde 50 miligram çinko veriliyor. Çinko alan grupta ölüm yüzde 49 daha az."
SARS'ı yok etmişti, koronanın da can düşmanı çıktı. C ve D vitaminlerinden de etkili Kaynak Yeniçağ: Prof. Dr. Osman Erk açıkladı. SARS'ı yok etmişti, koronanın da can düşmanı çıktı. C ve D vitaminlerinden de etki

Sözcü'den Nazan Doğaner Halıcı'nın haberine göre, İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk korona virüse karşı bağışıklığı güçlü tutmanın şart olduğunu açıkladı.

Erk "2002 yılındaki SARS salgını sırasında çinkonun SARS COV1 virüsünün RNA polimeraz enzimini etkisiz hale getirdiği gösterilmişti. New York'ta hastaneye Covid-19 tanısı ile yatırılan, hidroksiklorokin ve azitromisin tedavi protokolü uygulanan hastalara günlük 50 mg çinko verilerek çinkonun etkinliği değerlendirildi. Çinko alan grupta ölüm yüzde 49 daha az, entübasyon yani solunum cihazına bağlanma durumu ise yüzde 44 daha az olarak bulundu" dedi.

HANGİ GIDALARDA BULUNUR?

Prof. Dr. Osman Erk, "Günlük çinko alımı erkekler için 10 mg, kadınlar için 8 mg'dır. Kuzu eti, hindi eti, dana ciğeri gibi hayvansal gıdalar çinko bakımından zengindir ve bu gıdalardaki çinkonun emilimi oldukça iyidir. Yulaf ezmesi, tam tahıllar, esmer pirinç, kuruyemişler, sarımsak, bezelye, kabak çekirdeği, yer fıstığı ve susam çinkodan zengin bitkisel gıdalardır. Anne sütü ve inek sütü çinkodan fakirdir. Tahıllar işlenerek un haline getirildiğinde çinko miktarı azalır. Sık alkol kullanan kişilerde çinko eksikliği sıktır" diye konuştu.

ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTIR

Erk "Çinko eksikliğinde insanlarda hem antikor hem de hücresel aracılı bağışıklık cevapları zayıflar. B ve T lenfositlerin sayısı azalır, fonksiyonları zayıflar. HIV gibi Covid-19 hastalığında da kandaki lenfosit sayıları azaldığı için hastalık tablosu ağır seyredebilir. Çinko, ağır metallerden kadmiyumun vücuttaki olumsuz etkilerini ortadan kaldıran en önemli mineraldir. Kadmiyum bilindiği gibi DNA hasarı yapar, daha çok prostat dokusunda birikir ve prostat kanserinin önemli nedenlerinden biridir. Beyin hücreleri birbirleriyle iletişim kurmak için çinkoya ihtiyaç duymaktadır" dedi.

HER DERDE DEVA

Prof. Dr. Osman Erk, "Çinko bakımından zengin gıdaları tüketenlerin veya çinko desteği alanların bağışıklık sisteminin güçlendiği; enfeksiyonlara ve kansere karşı daha dirençli oldukları bilinmektedir. Bu mineral, viral etkenlere bağlı nezle, grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonu hastalıklarının süresini kısaltmakta, alt solunum yolu yani zatürre görülme sıklığını da azaltmaktadır. Sürekli çinko eksikliği bulunan kişilerde ise enfeksiyon sıklığı daha fazladır ve daha ağır seyreder. Kronik ishal, iştahsızlık, yaralarda geç iyileşme, saç dökülmesi, sık sık soğuk algınlığı, kısırlık, görüş bozukluğu, çocuklarda gelişme ve büyüme geriliği çinko eksikliğinin en önemli belirtileridir" diye konuştu.

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