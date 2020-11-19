SARS’ta kullanılan C Vitamini, COVID-19 hastalarına da umut oldu

2003 yılında patlak veren SARS ‐ CoV ‐ 1 salgını sırasında, insanlar için temel bir mikro besin ve serbest radikal temizleyici olarak kullanılan C vitamini, COVİD-19 hastalarına da umut oldu.

Uzman Doktor Ercüment İlgüz, Belçika'nın Leuven şehrindeki Katolik Üniversitesi’de yapılan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

100’DEN FAZLA HAYVAN DENEYİYLE İSPATLANDI

“Yapılan yüzden fazla hayvan çalışması, günlük birkaç gram C vitamini dozunun enfeksiyonları hafifletebileceğini veya önleyebileceğini göstermiştir. Zaten 2003 yılında SARS ‐ CoV ‐ 1 salgını sırasında, insanlar için temel bir mikro besin ve serbest radikal temizleyici olan C vitamini kullanımı, şiddetli viral solunum yolu enfeksiyonları için spesifik olmayan bir tedavi olarak önerilmişti.

Gerçekte, C vitamininin hem doğuştan hem de sonradan kazanılmış (adaptif) bağışıklık sistemlerinin çeşitli hücresel işlevlerini desteklediği bilinmektedir; buna çeşitli viral enfeksiyonlara duyarlılığı değiştirmek ve enflamasyonu etkilemek dahildir. Ayrıca civciv embriyo trakeal (soluk borusuna ait) organ kültürlerinde C vitamini, koronavirüs enfeksiyonuna karşı direnci artırmıştır.

ÖLÜM ORANINI AZALTTIĞI KANITLANDI

C vitamini tedavisi stres tepkisini geri kazandırır ve kişinin hayatta kalmasına katkıda bulunur.

Sıvı maddenin doğrudan damar yoluyla verildiği tedavide (intravenöz) C vitamininin kortikosteroid ajanlar (sentetik ilaçlar) ve tiamin (B1 vitamini) ile kombinasyon halinde erken kullanımının ilerleyici organ fonksiyon bozukluğunu önlemede ve şiddetli sepsis ve septik şoklu (kan zehirlenmesi) hastaların ölüm oranını azaltmada etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Bununla birlikte, tek başına intravenöz hidrokortizon, septik şoklu hastaların sağ kalması üzerinde, yüksek doz C vitamini, hidrokortizon ve tiamin kombinasyonu ile benzer bir etkiye sahiptir.

C vitamini ayrıca bakterilerin ve yabancı cisimlerin ortadan kaldırılmasında etkili akyuvarlar olan nötrofillerin, COVID-19'da organ hasarına ve ölüme katkıda bulunabilecek nötrofil hücre dışı tuzakları oluşturma yeteneğini de engelleyebilir.

AĞIZDAN GÜNDE 1-2 GRAM ALINMALI, AĞIR HASTALARDA DAMARDAN YÜKSEK DOZ

C vitamini ucuz ve güvenli olduğu için, oral düşük doz (1-2 g / gün) profilaktik (viral enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan ilaç veya araç) olarak faydalı olabilir ve şiddetli COVID-19 vakalarında da (çok) yüksek doz rejimi faydalı olabilir. Devam eden klinik araştırmaların daha kesin kanıtlar sağlaması beklenmektedir.

Geleneksel oral C vitamini ile doz arttıkça emilim azalır. Ancak, dil altından oral yolla alınan C Vitamini, doğrudan kana karıştığı için daha etkilidir.”