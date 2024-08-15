  • BIST 9798.78
  • Altın 2650.594
  • Dolar 33.5963
  • Euro 37.0643
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKA2024 Paris Olimpiyat Oyunları sona erdi

Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde değişiklik yapıldı

» »
Bakanlar Kurulu, Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde değişikliğe giderek, şartlı tahliye için gerekli süreleri kısalttı.
Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde değişiklik yapıldı

Bakanlar Kurulu, Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde değişikliğe giderek, şartlı tahliye için gerekli süreleri kısalttı.

Cezaevi Disiplin Yasası altında hazırlanan “Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü” Bakanlar Kurulu’nda onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tüzükte yapılan değişikliğe göre hükümlüler, mahkeme tarafından verilen hapislik cezasının 1/3’ünü tamamladıktan sonra Şartlı Tahliye Kurulu’nda durumunun görüşülmesi için başvuru hakkı kazanacak.

Ancak taammüden katil veya adam öldürme suçu ve taammüden katil veya adam öldürmeye teşebbüs suçu işleyip mahkum olan hükümlüler, mahkeme tarafından verilen hapislik cezasının 1/2’sini tamamladıktan sonra Şartlı Tahliye Kurulu’nda durumunun görüşülmesi için başvuru hakkına sahip olacak.

14 Ağustos’ta yürürlüğe giren tüzük, 90 gün süreyle yürürlükte kalacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yedidalga’da Boğulma Tehlikesi: 22 Yaşındaki Genç Yoğun Bakımda15 Ağustos 2024 Perşembe 15:28
  • 14 bin 200 dolar değerindeki kabloyu çalıp, 114 bin TL’ye sattılar15 Ağustos 2024 Perşembe 15:16
  • Alayköy’de Hırsızlık ve Dolandırıcılık Operasyonu: 200 Metre Elektrik Kablosu Çalıp Sahtekarlıkla Para Elde Ettiler15 Ağustos 2024 Perşembe 15:12
  • Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde değişiklik yapıldı15 Ağustos 2024 Perşembe 14:59
  • Girne'de Silahlı Araç Kontrolü: Alkollü Sürücünün Aracında Tabanca ve Mermiler Ele Geçirildi15 Ağustos 2024 Perşembe 14:59
  • Merit’ten KKTC vatandaşı 10 öğrenciye daha eğitim bursu15 Ağustos 2024 Perşembe 14:48
  • Karaoğlanoğlu’nda Uyuşturucu Operasyonu: 120 Gram Hintkeneviri ve 1 Gram Kokain Ele Geçirildi15 Ağustos 2024 Perşembe 14:46
  • Dövizde yukarı yöne hareketlilik15 Ağustos 2024 Perşembe 09:48
  • Taçoy'dan "Liderlerimizin ışığında, güçlü yarınlara..." videosu15 Ağustos 2024 Perşembe 09:44
  • Gençlik Federasyonu Tüzüğü, kurucu dernekler tarafından imzalandı15 Ağustos 2024 Perşembe 09:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti