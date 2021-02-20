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Şartlı Tahliyede süre şartı azaltıldı

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Merkezi Cezaevi’nde uygulanan “Şartlı Tahliye Tüzüğü”nde değişikliğe gidildi.
Şartlı Tahliyede süre şartı azaltıldı

Merkezi Cezaevi’nde uygulanan “Şartlı Tahliye Tüzüğü”nde değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tüzük uyarınca, tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün süreyle, cezasının üçte birini çeken mahkumlar şartlı tahliyeye başvurabilecek.

Bu hak normalde cezanın yarısını çekenlere tanınıyordu.

Şartlı Tahliye Kurulu toplantılarının cezaevi dışında ve kurul başkanının uygun gördüğü yerde yapılabileceği belirtilen tüzüğe göre, salgın hastalık riskinin önlenebilmesi için başvuranların veya toplantıya katılması istenen diğer kişilerin toplantıya katılımları telekonferans veya Başkan'ın uygun göreceği başka usulle yapılabilecek.

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