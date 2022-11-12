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Şaşırtan araştırma: Fareler, şarkılara kafa sallayarak tempo tuttu

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Yapılan bir araştırma, farelerin, daha önce hiç duymamış olsalar bile, insanların yaptığı gibi bir müzik parçasındaki ritmi seçebildiğini ve ritme göre hareket edebildiğini buldu.
Şaşırtan araştırma: Fareler, şarkılara kafa sallayarak tempo tuttu

Japonya’daki Tokyo Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, bilim insanları on laboratuvar faresine en ufak kafa hareketlerini dahi ölçebilen kablosuz minyatür ivmeölçerler ve aynı cihazın daha büyük bir versiyonunu insan katılımcılara taktı.

Times’ın haberine göre, Lady Gaga’nın “Born This Way”, Queen’in “Another One Bites the Dust”, Michael Jackson’ın “Beat It”, Maroon 5’ın “Sugar” ve Mozart’ın “İki Piyano için Sonat, D Major, K448″i dört farklı tempoda çalınırken fareler izlendi.

İNSANLARLA BENZER TEPKİLER VERDİLER

İvmeölçerler, insanların ve farelerin müziğe tepki olarak hareket edip etmediğini ölçtü. Sonuçlar, sıçanların tepkilerinin dakikada 120-140 vuruş aralığında en net olduğunu gösterdi.

Ekip, hem sıçanların hem de insanların benzer bir ritimde başlarını salladıklarını buldu.

Araştırmanın başındaki isim, Profesör Hirokazu Takahashi, “Sıçanlar doğuştan -yani, herhangi bir eğitim veya önceden müziğe maruz kalmadan- senkronizasyonu en belirgin şekilde 120-140 bpm’de yakaladı, insanlar da en net vuruş senkronizasyonunu bu aralıkta sergiledi.”

“En uygun baş sallama temposu, beyindeki zaman sabitine -tüm türlerde benzer olan bir şeye tepki verme hızına- bağlıdır. Bu da, işitsel ve motor sistemlerin etkileşime girme ve müzikle hareket etme yeteneğinin hayvanlarda da yaygın olabileceği anlamına gelir” dedi.

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