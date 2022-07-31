Şaşırtan araştırma: Her gün D vitamini almak kemik kırıklarını etkilemeyebilir

Yeni yapılan bir araştırma, her gün D vitamini takviyesi almanın, kişiyi kemik kırıklarından korumaya yardımcı olmadığını ortaya koydu.

ABD’deki Harvard Tıp Okulu tarafından yönetilen araştırmada, vitamin takviyelerini kullanan kişilerin, kullanmayanlara göre daha az kemik kırılması yaşamadığı bulundu.

Daily Mail’de yer alan habere göre, sonuçlar, yıllarca kalsiyum emilimine yardımcı olmak ve kemikleri güçlendirmek için vitamin takviyesi alınmasına karşı çıkıyor.

New England Tıp Dergisi’nde yayınlanan çalışmaya, 26.000 katılımcı dahil oldu. Katılımcıların, ortalama yaşları 67 idi ve kadın-erkek sayısı da eşitti.

BEŞ YIL BOYUNCA TAKİP EDİLDİ

Çalışmada, katılımcılara her gün almaları için D3 vitamini hapları verildi. Bu, vücudun emmesi daha kolay olduğu için birçok takviyede kullanılan bir türdür.

Daha sonra beş yıl boyunca izlendiler ve hala hapları alıp almadıklarını veya bir kırık geçirip geçirmediklerini öğrenmek için her yıl sorgulandılar.

Yarısı, önerilen günlük alımın üst sınırı olan 800 birim (IU) D vitamini içeren takviyeleri aldı.

Geri kalanı için plasebo haplar uygulandı.

Sonuçlar, her iki grupta da kaydedilen kırık sayısında bir fark olmadığını gösterdi.

D vitamini alanlar arasında 12.927 katılımcıdan 769’unda kırık vardı (%6). Plasebo haplar alanlarda da, 12.944 katılımcıdan 782’si kırıktı (Yine % 6).