Şaşırtan araştırma: O özellik yalnızca insanlarda yokmuş! Meğer papağanlarda...

Yapılan araştırmalar Afrika gri papağanlarının karşılıksız iyilik yaptığını ortaya koydu.

Yapılan araştırmalar Afrika gri papağanlarının karşılıksız iyilik yaptığını ortaya koydu. Yapılan çalışma karşılıksız yardımın yalnızca insanlara ait bir özellik olmadığını da göstermiş oldu.

National Geographic'in haberine göre; bilim insanları Afrika gri papağanlarının büyük beyinleri ve olağanüstü problem çözme becerileri ile özellikle zeki olduklarını zaten biliyorlardı.

Bu türün karmaşık sosyal yeteneklere sahip olup olmadıklarını ölçen bilim insanları şaşırtıcı bir sonuçla karşılaştılar.

Zürih'teki İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nden biyolog Désirée Brucks, Afrika gri papağanlarında görülen bu özelliğin birçok 'zeki' kabul edilen (karga, kuzgun vb.) kuş türünde var olmadığını kaydetti.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI ŞAŞIRTTI

Almanya'daki Max Planck Ornitoloji Enstitüsü'nden Brucks ve meslektaşı Auguste von Bayern, iki kuşun etkileşime girmesine izin veren bir duvara delik açarak sekiz Afrika gri papağanının birçok eşleştirilmiş kombinasyonunu cam muhafazalara yerleştirdi.

Bilim insanları daha sonra papağanları, fındık karşılığında başka bir delikten bir kişiye metal jeton ticareti yapmak için eğittiler.Bilim insanları, bir papağanın tüm jetonlara sahip olduğunda, jetonsuz ortağına bazılarını bölme duvarından hediye ederek yardımcı olduğunu gözlemledi.Papağanlar, arkadaşlarına ve ailelerine daha fazla jeton verme eğilimindeydiler, ancak daha önce hiç tanışmadıkları papağanlara da yardım ettiler.

Daha da önemlisi, papağanlar, eşlerinin deneyciye erişmesi engellendiğinde yardım etmediler.