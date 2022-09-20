  • BIST 3.277,50
  • Altın 979.773
  • Dolar 18.3016
  • Euro 18.2609
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Şaşırtan iddia: ABD hükümeti uzaylılara alıştırmak için TV dizisi sipariş etmiş

» »
Hollywood yapımcısı Bryce Zabel, bir "ABD ajanının", halkı dünya dışı varlıkların varlığına hazırlamak için kendilerinden istediği şeyi paylaştı, duyanların ağzı açık kaldı.
Şaşırtan iddia: ABD hükümeti uzaylılara alıştırmak için TV dizisi sipariş etmiş

ABD’li yapımcı Bryce Zabel (68), “JC” ismindeki bir ajanın, uzaylılarla ilgili bazı verileri bir bilimkurgu şovuna dönüştürmesini istediğini söyledi.

Daily Star’ın haberine göre, şimdilerde bir UFO araştırmacısı olan Zabel, bilimkurgu türünde yayınlanan “Dark Skies” isimli TV şovunun lansman partisinde söz konusu ajanla iletişime geçti.

Dark Skies’ın yaratıcılarından Brent V. Friedman da olayı doğrulayarak, “Size bunun ne kadar gerçeküstü olduğunu anlatamam. Bazı hikaye fikirlerini bulmamıza yardım etmek istediler.”

“JC bana, ‘Bu bir damlama sistemi… Küçük yollarla gerçeği ortaya çıkarın’ dedi.”

“Şu anda milyonlarca insanın izlediği bir televizyon programınız var… Eğer onu gerçek olaylardan parçalarla bağlamaya başlarsak, herkesi ‘uzaylıların varlığına’ hazırlayabiliriz” dedi.

Bryce Zabel…

“BİZİ TEMASA HAZIRLIYORLAR”

“JC”den başka bir bilgi öğrenemediler ama UFO uzmanı Philip Mantle bunun münferit bir olay olmadığını söyledi.

Mantle, “Hollywood üzerinde etkili olan güçlerin olduğuna dair bir teori var. Bir zamanlar uzaylı filmleri, ‘War Of The Worlds’ gibi dünyayı istila etmekle ilgiliydi.”

“Ama sonra uzaylıların iyi ve arkadaş canlısı olduğunu ortaya çıkaran ‘E.T.’ yapımı gibi arkadaş canlısı oldular.”

“Teori, bizi temasa hazırlıyor olmaları. Bu yüzden uzaylılar ortaya çıktığında endişelenmemize gerek olmadığını düşünüyoruz” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elmas içeren gizemli meteorun sırrı çözüldü13 Eylül 2022 Salı 23:00
  • Norveç ile Endonezya yağmur ormanları için yeni anlaşma imzaladı12 Eylül 2022 Pazartesi 17:38
  • Bilim insanlarından korkutan uyarı: Felaket buzulu parçalanacak10 Eylül 2022 Cumartesi 21:47
  • İki günde 11 kişi yıldırım çarpması sonucu öldü10 Eylül 2022 Cumartesi 17:54
  • Yarı yarıya azaldı10 Eylül 2022 Cumartesi 09:38
  • ‘Hava kirliliği aşırı sıcaklarla birleşince ölüm riski artıyor’08 Eylül 2022 Perşembe 21:36
  • Uydu görüntüleri, Avrupa kıtasının yaşadığı kuraklığın boyutunu gösterdi06 Eylül 2022 Salı 19:45
  • Buzullar için korkutan rapor: Artık çok geç30 Ağustos 2022 Salı 10:51
  • Endişelendiren araştırma: Sıcaklıklar 3 kat artacak27 Ağustos 2022 Cumartesi 15:08
  • Araba egzozlarından çıkan dumanlar için korkutucu uyarı yapıldı24 Ağustos 2022 Çarşamba 20:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti