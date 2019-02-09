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Şaşırtan itiraf! 'Evlenene kadar birlikte olmadık'

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Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Justin-Hailey Bieber, Vogue dergisinin mart sayısına kapak oldu.
Şaşırtan itiraf! 'Evlenene kadar birlikte olmadık'

Özel yaşamları hakkında samimi açıklamalar yapan çiftten Justin evlenene kadar birlikte olmadıklarını Hailey ise birlikteliklerinin her zaman zor olacağını bildiğini itiraf etti.

Justin Bieber, Hailey ile evlenene kadar birlikte olmadık

 

12 haftalık beraberliğin ardından eylül ayında evlenen Justin Bieber-Hailey Baldwin çifti, Annie Leibovitz’in fotoğrafıyla Vogue Amerika mart sayısının kapak konuğu oldu. Bu aynı zamanda çiftin, beraber ilk profesyonel çekimi olarak kayıtlara geçti. Dergi için cesur pozlar veren Justin Bieber ve Hailey Baldwin, çarpıcı açıklamalarda da bulundu.

Evlenene kadar birlikte olmama kararı aldıklarını söyleyen Justin Bieber, bu kararını “Kendimi bu şekilde Tanrı’ya teslim etmek istedim ve o beni Hailey ile kutsadı” şeklinde açıkladı.

22 yaşındaki modali ise “Bu işi yolunda sürdürmek ve sağlıklı bir ilişki kurmak için savaşıyorum" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler, öğrenmeye çalışan iki genciz. Buradan, herkese bunun büyülü bir fantezi olduğu yalanını söylemeyeceğim. Her zaman zor olacağını biliyorum. Justin’le bir kilisede karşılaştığımızda dostluğumuz başladı. Sonra biraz takıldık ve evlendik”

24 yaşındaki popçuysa, kendisini dini bütün olarak tanımlamadığını belirterek, “Kiliseye gittiğim için insanlar beni öyle sanıyor. Bu konuda hassasım. Çevreme güvenmede de sıkıntı yaşıyorum. Kullanıldığımı düşünüyorum ve bu da öz güvenimi zedeliyor" dedi.

 

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