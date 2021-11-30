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Şaşırtan karar! Aşı olmayanlara her ay 100 Euro ceza...

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Yükselen koronavirüs vakaları ve Omicron varyantının etkisi ile Avrupa'da peş peşe sert tedbirler açıklanıyor.
Şaşırtan karar! Aşı olmayanlara her ay 100 Euro ceza...

Yükselen koronavirüs vakaları ve Omicron varyantının etkisi ile Avrupa'da peş peşe sert tedbirler açıklanıyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, koronavirüs aşısı olmayan 60 yaş üstü kişilere ayda 100 Euro para cezası verileceğini açıkladı. Uygulama, 16 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'da Aşı olmayan 60 yaş üstü kişilerin sayısının 580 bin olduğunu söyledi. Koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin çoğunun 60 yaş üstü kişiler ve aşı yaptırmayanlar olduğunu vurgulayan Miçotakis, tüm çağrılara rağmen geçen ay 60 yaş üstü kişilerden sadece 60 bin kişinin aşı olduğunu belirtti.

60 YAŞ ÜSTÜ AŞI OLMAYANLARA AYLIK 100 EURO CEZA

"Bu nedenle bazı sert önlemler almamız kaçınılmaz hale geldi" diyen Miçotakis, yıl sonuna kadar 60 yaş üstü herkesin aşı olması gerektiği çağrısını yineledi.

Miçotakis, Koronavirüs aşısı olmayan 60 yaş üstü kişilere her ay 100 Euro  para cezası verileceğini açıkladı. Uygulama, 16 Ocak'ta yürürlüğe girecek. 

Aşı olmayan 60 yaş üstü kişilerden toplanacak para, ihtiyaç sahibi hastanelere aktarılacak.

AŞI SERTİFİKASI ZORUNLULUĞU

Yunanistan'da aşı olmayanlara getirilen kısıtlamalardan dolayı özellikle gençler arasında son aylarda aşı olanların sayısı arttı.

Ülkede 1 Kasım'dan bu yana marketler ve eczaneler dışında mağaza, kafe, bar, restoran, alışveriş merkezi, eğlence yerleri, spor salonları ve stadyumlara sadece aşı sertifikası olanlar girebiliyor.

Yaklaşık 11 milyon nüfuslu Yunanistan'da nüfusun yüzde 63'ü iki doz aşı oldu.

Ülkede resmi verilere göre şu ana kadar 931 binden fazla Koronavirüs vakası görüldü, Covid-19 hastalığı sonucu 18 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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