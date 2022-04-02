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Şaşkına çeviren olay: Askerler mayını tekmeleyerek uzaklaştırdı

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken sosyal medyada paylaşılan bir görüntü gündem oldu. Kiev yakınlarında çekildiği açıklanan görüntülerde Rus askerlerinin otoyola döşediği tanksavar mayınları Ukrayna askerleri ayaklarıyla uzaklaştırıyor.
Şaşkına çeviren olay: Askerler mayını tekmeleyerek uzaklaştırdı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 5’inci haftasında Ukrayna askerlerinin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri paylaşım rekoru kırdı.

Kiev yakınlarında çekildiği açıklanan görüntülerde Rus askerlerinin otoyollara döşediği tanksavar mayınların temizlenme süreci görülüyor. Videoda Ukraynalı askerler ana arter olarak kullanılan otoyolda sivillerin ve askerlerin geçişini engelleyen çok tehlikeli mayınları temizliyor.

Fakat Ukrayna askerlerinin mayınları tekmelemesi gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Ukraynalı askerleri cesaretlerinden ötürü tebrik ederken bazıları ise teknolojik mühimmatlar kullanılması gerektiği uyarısını yaptı.

İngiliz medyası ise tanksavar mayınların çok büyük basınç sonucunda patlayabildiğine dikkat çekerek, mayınların tekmelerden etkilenmediğini ama halen riskin yüksek olduğunu aktardı.

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