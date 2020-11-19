Sassoli: Kıbrıs’taki durumu artan bir endişe ile takip ediyorum.

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli AKEL’in Avrupa Parlamentosu üyeleri Niyazi Kızılyürek ve Yorgos Yorgiyu’ya bir mektup gönderdi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli AKEL’in Avrupa Parlamentosu üyeleri Niyazi Kızılyürek ve Yorgos Yorgiyu’ya bir mektup göndererek Türkiye’nin tek yanlı Maraş’ı açma kararının ardından Kıbrıs’taki durumu artan bir endişe ile takip ettiğini belirtti.

Niyazi Kızılyürek ve Yorgos Yorgiyu’nun 6 Kasım tarihli Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Şener Elçil’e yapılan çirkin saldırılar karşısında Avrupa Parlamentosu’nun KTÖS’e ve Şener Elçil’e destek vermesini ve dayanışma göstermesini talep eden mektubuna yazdığı cevapta Sassoli, ifade özgürlüğüne verdiği önemi şu sözler ile dile getirdi:

‘Bildiğiniz gibi ben ifade özgürlüğünün sadık bir savunucusuyum. AB’nin içerisinde veya dışında hiç kimse siyasi görüşlerinden dolayı saldırıya veya haksızlığa uğramamalıdır.’

Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli, her fırsatta Kıbrıs ile ilgili dayanışma mesajı vermeye devam edeceğini belirterek, 24 Kasım tarihinde Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda ‘Maraş konusunda artan gerginlik ve müzakerelerin yeniden başlaması’ konulu tartışmanın Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs’a destek belirtmesi için bir fırsat sunacağının altını çizdi.

Kızılyürek ve Yorgiyu, Sassoli’ye gönderdikleri mektupta, KTÖS Başkanı Elcil’e yönelik saldırıların Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerin iç işlerine müdahale etme ve Kıbrıs Türk toplumunda muhalif sesleri susturma alışkanlığının sonuncusu olduğuna dikkat çekmişler ve 2018 yılında Afrika Gazetesi ve Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent’e karşı yapılan şiddet olaylarını hatırlatmışlardı.