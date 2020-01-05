18. yüzyıldan kalma 6 odalı konak, Dunston Low isimli bir kişi tarafından 2014 yılında 435 bin sterlin karşılığında satın alınmıştı.

Finans sektöründe çalışan Low, evin tadilatı için 150 bin sterlin daha harcayarak eşi ve iki çocuğuyla yaşamaya başladı.

1797 yılında inşa edilen ve toplamda 585 bin sterlin harcadığı evi bir süre sonra satmak isteyen aile, ev için 800 bin sterlin istedi.