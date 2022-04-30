Satın alma kararının ardından Twitter yönetimi pişman mı oldu?

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması dünya çapında yankı uyandırmaya devam ediyor.

Business Insider’ın haberine göre, SpaceX ile Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın Twitter’ı 44 milyar dolara satın alması çalışanlarda bir deprem etkisi yarattı. Şirket içi toplantılardan sızdırılan bazı kayıtlar, Twitter CEO’su Parag Agrawal’ın bu karardan ötürü pişmanlık duyduğunu iddia ediyor.

Twitter CEO’su Parag Agrawal…

Twitter çalışanları, cuma günü tüm çalışanların katılımıyla gerçekleşen bir toplantıda öfke ve hayal kırıklıklarını dile getirdi ve Elon Musk’ın satın alma işlemi hakkında yöneticilere sorular yöneltti.

Çalışanlar, söz konusu anlaşma hakkında daha fazla ayrıntı ve Musk’ın şirketin geleceğine ilişkin yorumları ve planları ışığında işlerin nasıl ilerleyeceğiyle ilgili bilgi talep ettiler.

“İŞTEN ÇIKARMALAR OLACAK”

Twitter CEO’su Parag Agrawal, toplantıya katılan bir kişi tarafından “yorgun ve rahatsız görünüyordu” şeklinde tanımlandı.

Çalışanların korkusunu doğrulayan Agrawal işten çıkarmaların olacağını inkar etmedi ve Musk’ın yönetimi altında işlerin muhtemelen farklı olacağını kabul etti.

Agrawal, “Farklı organizasyonların olduğu farklı kültürleri var, ama onlar başarılı oldular. Burası bugün olduğundan farklı olacak ama Twitter’da olan insanlar için burada olmaya değecek” dedi.

SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk…

“SÖZLEŞMEYİ UYGULAYIN”

Çalışanlar ayrıca 1 milyar dolarlık fesih ücreti de dahil olmak üzere Musk ile yapılan anlaşmanın bazı ayrıntılarına açıklık getirmek istedi.

Twitter’ın hukuk bölümü başkanı Vijaya Gadde, “Sözleşmede Twitter’ın sözleşmenin uygulanması için dava açabileceğini söyleyen bir hüküm var. Yani, dediğimiz gibi, bu sadece fesih ücreti ile ilgili değil. Tüm hükümler ve anlaşmayı oluşturmak için nasıl birlikte yer aldıkları önemli” dedi.

“KATILIM VE ÇEŞİTLİLİK İÇİN SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Twitter’ın çeşitlilik sorumlusu Dalana Brand, “Size söyleyebileceğim şu ki, ben buradayken Twitter, LGBTİ haklarına ve DEI’ye (Diversity, Equity, and Inclusion/Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık) öncelik vermeye devam edecek. Çalışanlarımıza öncelik vermeye devam edeceğiz, tüm ekiplerimiz için kapsayıcılık ve çeşitlilik için savaşmaya devam edeceğiz. Ama Elon Musk’ın gelecekte ne yapacağını konuşamam” dedi.

“KEŞKE DAHA İYİ ŞEYLER YAPSAYDIK”

Agrawal, ne olduklarını belirtmeden bazı pişmanlıkları olduğunu da kabul etti ve umduğu değişiklikleri yapamadığından bahsetti. “Keşke birçok şeyle daha iyisini yapsaydık” diyen CEO, “Temelde aynı fikirde olmadığım şeyler var. Twitter’ı geliştirmek, iç gözlem yapmak ve dünyadaki herkes için daha iyi hale getirmek ve dünyanın her yerindeki kişilerin Twitter’ı kullanmasını ve daha da etkili olmasını sağlamak adına bu şeyleri birlikte değiştirmemizi istedim” diye ekledi.

Yine de konuşmasını olumlu bir şekilde bitirmeye çalıştı ve çalışanlara böyle bir değişim zamanına “fırsat” olarak bakmalarını söyledi.

Agrawal, görüşmenin sonunda, “Bu anlarda, dayanıklı olarak inşa ettiğimiz şeyleri düşünmek önemlidir” dedi. “Gurur duymamız gereken şey bu ve önümüzde olanlarla rahat hissetmemize yardımcı olmalı. Bunu bir fırsat olarak görürsek, bir fırsat olarak ortaya çıkar. Bunu bir kıyamet ve kasvet olarak görürsek, kıyamet ve kasvet olarak tezahür eder” diye ekledi.

Agrawal’ın bu sözleri çalışanlar üzerinde olumlu ve iyimser bir etki yarattı. Bir kaynak, “Daha fazla insan heyecanlı olduklarını ve gelecekte ne olursa olsun, burada kalacaklarını söylüyor” dedi.