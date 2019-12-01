Satın Alma Sahiplen… Yakın Doğu Koleji Öğrencileri Hayvan Barınağını Ziyaret Etti…

Yakın Doğu Koleji Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bulunan Hayvan Barınağını ziyaret ettiler.

Hayvan barınağı yetkilileri öğrencilere barınakta yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, “Satın Alma Sahiplen” sloganı ile sokak hayvanlarının sahiplenilmesi projesi ile ilgili de detaylı bilgiler aktardı. Öğrencilere hayvan sevgisinin aşılandığı ziyarette, öğrenciler barınaktaki köpeklerle vakit geçirme ve barınakta bulunan hayvanları sevme fırsatı buldu.

Hayvan Sevgisinin Gelişimdeki Önemine Dikkat Çekildi…

Sosyal sorumluluk etkinliği kapsamında Hayvan Barınağına yapılan ziyaret ile ilgili konuşan Yakın Doğu Koleji Sosyal Sorumluluk Kulübü öğretmenleri, çocuk gelişiminde temel bir rol oynayan hayvan sevgisinin, duygusal erişkinlikte olduğu kadar onların topluma uyum sağlayan sosyal bir varlık olarak yetişmesinde de kritik bir yer tuttuğunu belirttiler.

Ancak, bu olumlu etkinin ortaya çıkabilmesinin, hayvanı atılıp, satılabilir bir nesne olarak görmemekle, ebeveynlerin ve eğitimcilerin doğru tavırlarıyla mümkün olduğunu belirten kulüp öğretmenleri, bilgisayar ve çabuk tüketilen pahalı oyuncaklar içerisinde büyüyen çocukların duyarsız, ben merkezci ve bazen de acımasız olabildiklerini vurguladılar.

Öğretmenler, Yakın Doğu Koleji olarak gençleri doğaya, doğadaki canlılara duyarlı ve merhametli olarak yetişmelerine katkı sağlamak için gerçekleştirilen bu etkinliğin gençlerin dünyayı algılamalarına da bir katkı sağladığını belirttiler.