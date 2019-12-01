  • BIST 106.904
  • Altın 270,531
  • Dolar 5,7397
  • Euro 6,3243
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Satın Alma Sahiplen… Yakın Doğu Koleji Öğrencileri Hayvan Barınağını Ziyaret Etti…

» »
Satın Alma Sahiplen… Yakın Doğu Koleji Öğrencileri Hayvan Barınağını Ziyaret Etti…
Satın Alma Sahiplen… Yakın Doğu Koleji Öğrencileri Hayvan Barınağını Ziyaret Etti…

Yakın Doğu Koleji Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bulunan Hayvan Barınağını ziyaret ettiler.

Hayvan barınağı yetkilileri öğrencilere barınakta yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken,  “Satın Alma Sahiplen” sloganı ile sokak hayvanlarının sahiplenilmesi projesi ile ilgili de detaylı bilgiler aktardı. Öğrencilere hayvan sevgisinin aşılandığı ziyarette, öğrenciler barınaktaki köpeklerle vakit geçirme ve barınakta bulunan hayvanları sevme fırsatı buldu.

Hayvan Sevgisinin Gelişimdeki Önemine Dikkat Çekildi…

Sosyal sorumluluk etkinliği kapsamında Hayvan Barınağına yapılan ziyaret ile ilgili konuşan Yakın Doğu Koleji Sosyal Sorumluluk Kulübü öğretmenleri, çocuk gelişiminde temel bir rol oynayan hayvan sevgisinin, duygusal erişkinlikte olduğu kadar onların topluma uyum sağlayan sosyal bir varlık olarak yetişmesinde de kritik bir yer tuttuğunu belirttiler.

Ancak, bu olumlu etkinin ortaya çıkabilmesinin, hayvanı atılıp, satılabilir bir nesne olarak görmemekle, ebeveynlerin ve eğitimcilerin doğru tavırlarıyla mümkün olduğunu belirten kulüp öğretmenleri, bilgisayar ve çabuk tüketilen pahalı oyuncaklar içerisinde büyüyen çocukların duyarsız, ben merkezci ve bazen de acımasız olabildiklerini vurguladılar.

Öğretmenler, Yakın Doğu Koleji olarak gençleri doğaya, doğadaki canlılara duyarlı ve merhametli olarak yetişmelerine katkı sağlamak için gerçekleştirilen bu etkinliğin gençlerin dünyayı algılamalarına da bir katkı sağladığını belirttiler.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 40 Eserden Oluşan Karma Resim Sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr.Faiz Sucuoğlu Tarafından Açıldı…27 Kasım 2019 Çarşamba 19:17
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Yapay Zekâ Teknolojilerinin İnceliklerini Öğreniyor…27 Kasım 2019 Çarşamba 19:15
  • Yakın Doğu Üniversitesi’ne Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi’nden Sözlü Sunum Birincilik Ödülü25 Kasım 2019 Pazartesi 17:45
  • Ünal Üstel Modern Sanat Müzesi'ndeki 3 serginin açılışını yaptı25 Kasım 2019 Pazartesi 15:39
  • “Afete Dirençlilik Sertifika Eğitimi” Yakın Doğu Üniversitesi Ev Sahipliğinde Başarıyla Gerçekleştirildi…24 Kasım 2019 Pazar 19:08
  • Modern Sanat Müzesi İçin Hazırlanan Kişisel Resim Sergisi Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel Tarafından Açılıyor…24 Kasım 2019 Pazar 19:05
  • Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrenci Birliği’nden Büyük Başarı…24 Kasım 2019 Pazar 19:04
  • Ünal Üstel Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nde üç serginin açılışını yapacak23 Kasım 2019 Cumartesi 13:24
  • “Afete Dirençlilik Sertifika Eğitimi” Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde başariyla gerçekleştirildi23 Kasım 2019 Cumartesi 13:11
  • Müziğin toplumsal ve kişisel işlevlerini ele aldılar22 Kasım 2019 Cuma 18:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti