Satışa hazır 55 adet folyoya sarılı uyuşturucu bulunmuştu

Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar Mesut Bayer 10 ay, Abdülkadir Kayış 20 ay hapis cezası aldı. 01 Temmuz 2020 tarihinde zanlı Mesut Bayer’in ikametgâhında yapılan aramada 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare alınmıştı. Zanlının konu maddeyi zanlı Abdülkadir Kayış’tan aldığının tespit edilmesi üzerine zanlının evinde yapılan aramada satışa hazır 55 adet folyoya sarılı 55 gram ağırlığında hintkeneviri ve yine şeffaf kavanoz içinde 5 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alınmıştı. İki zanlının da ifade vermiş ve zanlı Abdülkadir Kayış’ın ifadesinde iki adet bitki yetiştirip, ziraatını yaptığını itiraf etmişti.



DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Şerife Kâtip açıkladı. Kâtip, uyuşturucu suçlarının toplumda ciddi huzursuzluk yarattığına değinip, uyuşturucunun yaygınlığına ve toplumda yarattığı tehlikelere dikkat çekti. Kâtip, uyuşturucu suçları işleyenlere amme menfaati gereği caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.Kâtip, sanık Mesut Bayer’e 10 ay, uyuşturucu satan Abdülkadir Kayış’a20 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.