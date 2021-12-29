Satışa Hazır Getirilmiş Uyuşturucular Bulundu

Polis Basın Subaylığı açıkladı:
28.12.2021 tarihinde, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu C.S.D.(E-27)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; satışa hazır hale getirilmiş paketler halinde toplam 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.