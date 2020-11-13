Satışa hazır uyuşturucu maddeler ile yakalandı

Gönyeli’de satışa hazır uyuşturucu maddeler ile yakalanan zanlı Paul Okoeko dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru RamadanKarahüseyin, olguları aktardı. Polis, 11.11.2020 tarihinde Narkotik tarafından alınan bilgide zanlı Paul Okoeko’nun tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığı bilgisinin alındığını belirtti. Polis, zanlının Gönyeli’dekiikametgâhında huzurunda yapılan aramada el çantasında 17 ayrı foilkâğıdında 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucumaddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifadesinde uyuşturucu maddeleri 7 Kasım’da Lefkoşa’da meseleyle bağlantılı olan ve arananbir şahıstan 12 gram olarak 4 bin 500 TL karşılığında aldığı, 1 gramını yine aranan 1 kişiye verdiğini belirttiğini söyledi. Polis, ifadenin teyit ve tekzibinin yapılabilmesi, alınacak ifadeler aranan kişiler olduğunu belirterek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.