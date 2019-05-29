Satranç turnuvası düzenlendi

Mehmetçik Belediyesi Cittaslow Birimi ve Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği İlkokullar arası satranç turnuvası düzenledi

Turnuvaya davetli Mehmetçik İlkokulu, Şehit Menteş Zorba İlkokulu, Şehit İlker Karter İlkokulu ve Geçitkale İlkokulu öğrencileri’ nin katılımı ile toplamda 23 oyuncu bir birleri ile yarıştılar.

5 tur üzerinden yapılan turnuvada, Mehmetçik İlkokulu’ndan Ada Efe birinci olurken, Şehit İlker Karter İlkokulu’ndan Eyüp Evran ikinci ve Mehmetçik İlkokulu’ndan Demir Efe üçüncü oldu.

İlkokullar’ ın en yüksek puan alan ilk 3 oyuncusunun puanları hesaplanarak takımlar bazında Mehmetçik İlkokulu şampiyon olmuştur.

Turnuvada dereceye giren yarışmacılara plaketlerini Mehmetçik Belediye başkanı Cemil Sarıçizmeli taktim etti. Ayrıca Sarıçizmeli, turnuva’ nın gerçekleşmesine katkı koyan Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği yetkililerine, turnuvaya katılan tüm yarışmacılara ve turnuva’ nın hakemliğini yapan Ahmet Kansal’a teşekkürlerini iletti.