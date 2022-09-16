Satranç turnuvasında seks oyuncağı tartışması büyüyor

Satranç dünyası akıllara durgunluk veren bir iddiayı tartışıyor... 31 yaşındaki Norveçli Dünya Satranç Şampiyonu Magnus Carlsen'i mağlup etmeyi başaran 19 yaşındaki ABD'li satranç oyuncusu Hans Niemann'ın "seks oyuncağı" ile hile yaptığı öne sürüldü.

Kaliforniyalı genç satranç oyuncusu Hans Niemann, 4 Eylül’de Missouri’de Sinquefield Cup’ta 31 yaşındaki Norveçli Dünya Satranç Şampiyonu Magnus Carlsen’i mağlup ederek büyük bir şaşkınlığa neden oldu.

New York Post’un haberine göre, çarpıcı sonucun ardından, satranç dünyası öyle bir kargaşaya düştü ki, Niemann hile iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Chess.com’dan yasaklandı ve hatta milyarder Elon Musk bile rektal olarak yerleştirilmiş bir cihazın kullanıldığına dair söylentileri destekleyen bir tweet attı.

Magnus Carlsen…

Chess.com’a göre Carlsen beş kez Dünya Satranç Şampiyonu olurken, Niemann turnuvadaki en düşük reytingli oyuncu oldu.

Carlsen’in acemi oyuncuya kaybetmesi 53 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi ve 350.000 dolarlık nakit ödüllü turnuvadan hızla çekildi.

MAÇTAN ÖNCE ARANDI VE BİR ŞEY BULUNAMADI

Gözlemciler, hiçbir faul kanıtı olmamasına rağmen, Niemann’ı hile yapmakla suçluyorlar.

VICE’ın bildirdiğine göre, oyuncular hangi hamleleri oynayacakları konusunda dışarıdan tavsiye almak için kıyafetlerinin bir yerine gizlenmiş bir satranç motoruyla iletişim kurmak için ayakkabılarına yerleştirilmiş titreşim tabanlı düğmeleri kullanabilirler. Bilgisayar sistemleri oyun sonuçlarını tahmin eder ve nasıl kazanılacağına dair öneriler sunar.

Titreşimli ayakkabı teorisi, Niemann’ın bir “prostat masaj aleti” veya “kablosuz anal boncuk” kullanarak bir bilgisayara dokunduğuna dair iddialara yol açtı.

Guardian’a göre ise Niemann, Carlsen’e karşı oynanan maçtan önce arandı ve güvenlik hiçbir şey bulamadı.

Buna rağmen Niemann daha sonra chess.com’dan yasaklandı ve Toronto’da online elemelerle 1 milyon dolar ödüllü bir etkinlik olan Global Championship’e davet edilmedi.