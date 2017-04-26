Satrançta 2017 Federasyon Kupası Şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından organize edilen 2017 Federasyon Kupası yarı final karşılaşmaları 22 Nisan 2017 cumartesi, final karşılaşması ise 23 Nisan 2017 Pazar günü Golden Tulip Hotel Lefkoşa’da oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi yarı finalde Satranç Eğitim Derneğini, finalde ise Lefkoşa Satranç Derneğini yenerek şampiyon oldu.

Çok çekişmeli karşılaşmalara sahne olan turnuvanın final gününde Yakın Doğu Üniversitesi rakibi Lefkoşa Satranç Derneğini 4-2 ‘lik skorla yenmeyi başararak 2017 Federasyon kupasını kazanan taraf oldu. Lefkoşa Satranç Derneği bu sonuçla ikinci oldu. Üçüncülük karşılaşması da büyük çekişmeye sahne oldu. Satranç Eğitim Derneği ve Çanakkale arasındaki üçüncülük karşılaşması berabere bitince eşitlik bozma karşılaşmasına geçildi. Eşitlik bozmada rakibine 4.5’a 1.5 üstünlük sağlayan Çanakkale üçüncü olan taraf oldu.

KKSF tarafından düzenlenen 1. ve 2. satranç liglerinde mücadele eden toplam 18 takımın katıldığı federasyon kupasında takımsal tek maç eleme sistemi uygulanmış ve maçını kaybeden takımlar kupadan elenmişti. Takımların 6’şar kişilik sporcularla mücadele ettiği kupa karşılaşmalarında düşünme Süresi: 90 dk + 30 sn/hamledir. Kupa karşılaşmaları neticesinde ilk 3’e giren takımlar şu şekildedir: