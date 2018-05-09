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Satrançta gururlandıran başarı

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Türkiye bölgesel şampiyonları ile Kuzey Kıbrıs şampiyonlarının oluşturduğu 116 takımın 6 kategoride mücadele ettiği Türkiye Okul Sporları Satranç Birinciliği Finalleri 3-6 Mayıs tarihleri arasında Kütahya’da gerçekleşti.
Satrançta gururlandıran başarı

Ülkemizde iki yıldır düzenlenen Liselerarası Satranç Turnuvaları’nda masa dahi vermeden şampiyon olan Türk Maarif Koleji Genç Kız Satranç Takımı, Türkiye’de de maç kaybetmedi ve ikinci sırayı aldı.

Türk Maarif Koleji matematik öğretmeni Deniz Ahcıhoca Çobanoğlu’nun antrenörlüğünü yaptığı takım, 11. sınıf öğrencileri Doğa Özbilgehan, Selinsu Merhametsiz, Polen Ermetal, 10. Sınıf öğrencisi Ayten Candan Ağdelen ve 9. sınıf öğrencisi Ayşen Sağlamer’den oluştu. Kuzey Kıbrıs şampiyonluklarında ve önceki yıl alınan Türkiye altıncılığında büyük katkısı olan Yağmur Aytaçoğlu ise sınavları nedeniyle turnuvaya katılamadı.

Turnuvaya Kırkkale Atatürk Anadolu Lisesi’ni 4-0 mağlup ederek başlayan Türk Maarif Koleji, son tura kadar turnuvayı lider götürmesine karşın, son turda İstanbul Şampiyonu Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi takımı ile berabere kaldı ve daha önce mağlup ettiği Bafra Fen Lisesi’ne geçilerek ve Türkiye ikincisi oldu.

Kuzey Kıbrıs Kadınlar Şampiyonu ve Türkiye Milli Takımı sporcusu Ayşen Sağlamer ile takım kaptanı Ayten Candan Ağdelen oynadıkları altı maçın beşini kazanarak turnuvanın en dikkat çeken oyuncularından oldu...

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