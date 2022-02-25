  • BIST 1.941,40
  • Altın 851.144
  • Dolar 13.8862
  • Euro 15.5752
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Savaş Acı, Gözyaşı Ve Yıkımdır, Çare Diplomasi Ve Barıştadır

» »
Savaş Acı, Gözyaşı Ve Yıkımdır, Çare Diplomasi Ve Barıştadır!
Savaş Acı, Gözyaşı Ve Yıkımdır, Çare Diplomasi Ve Barıştadır

Ukrayna-Rusya arasında 8 yıldan beridir yaşanan gerilim, son gelişmelerle birlikte bölgeyi büyük bir savaş ve felakete doğru sürüklemektedir.

Yaşanan çatışmalar, sadece iki ülke arasında yaşanan bir gerilim değil aynı zamanda NATO ve Rusya arasındaki güç mücadelesinin geldiği son noktadır.

Günlerdir yaşanan çatışmalarda, Ukrayna halkı kendi evlerinden göç edip sığınaklarda yaşamak zorunda bırakılmaktadır.

Savaşın acı tecrübesini çok iyi bilen toplumlar, derhal Ukrayna’da yaşananları durdurmak için seferber olmalı, daha fazla can kaybı olmadan bu savaş durdurulmalıdır.

Bölge için itidal ve ateşkes çağrısı yapıyoruz.

Ukrayna ve Rusya hükümetleri, savaşın en masum tarafı olan sivillerin daha fazla zarar görmemesi adına, askeri operasyonları durdurup uluslararası hukuk çerçevesinde müzakere kanallarını açmaları gerekmektedir.

Aksi takdirde, çok daha fazla can kayıpları yaşanacak ve bölge büyük bir felakete doğru sürüklenecektir.

Bölge halklarının yanı sıra tüm dünyayı tehdit eden bu savaş, ölüm, yıkım, yoksulluk ve göç anlamı da taşımaktadır.

Ukrayna'da, (Donetsk ve Lugansk'ta) yaşayan tüm halkların zarar görmeyeceği bir yapının oluşması için diplomasinin devreye girmesi gerektiğine inanmaktayız.

Çözüm, derhal müzakere masasına dönüp çatışmaları sonlandırmaktır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, silahların derhal bırakılması ve barışın yeniden tesis edilmesi çağrısı yapıyoruz.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atun: Elektriğe Aşırı Zam Yapılmayacak25 Şubat 2022 Cuma 15:05
  • Bağımsızlık Yolu Örgüt Okulu'nda Yeni Dönem Başladı25 Şubat 2022 Cuma 13:34
  • Rus saldırılarından kaçan 4 binden fazla Ukraynalı Moldova'ya sığındı25 Şubat 2022 Cuma 13:05
  • En fazla yağış Yeşilırmak'a düştü25 Şubat 2022 Cuma 13:04
  • Set Kuzey Kıbrıs Yatırım Olanakları Konusunda Bilgilendirildi25 Şubat 2022 Cuma 13:00
  • BAE ile Toplu Stratejik İş Birliği Anlaşması İmzalandı25 Şubat 2022 Cuma 12:19
  • Bakanlıklara bağlı daireler ve makam araçlarının plakaları değişti25 Şubat 2022 Cuma 12:16
  • Hükümet Programı bugün Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak25 Şubat 2022 Cuma 11:44
  • Tabipler Birliği: Rusya-Ukrayna Savaşının Daha Fazla Can Kaybı ve Acı Yaşanmadan Sona Ermesi Temennimizdir25 Şubat 2022 Cuma 11:18
  • BKP, Rusya'yı kınadı25 Şubat 2022 Cuma 11:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti