Savaş Acı, Gözyaşı Ve Yıkımdır, Çare Diplomasi Ve Barıştadır!

Ukrayna-Rusya arasında 8 yıldan beridir yaşanan gerilim, son gelişmelerle birlikte bölgeyi büyük bir savaş ve felakete doğru sürüklemektedir.

Yaşanan çatışmalar, sadece iki ülke arasında yaşanan bir gerilim değil aynı zamanda NATO ve Rusya arasındaki güç mücadelesinin geldiği son noktadır.

Günlerdir yaşanan çatışmalarda, Ukrayna halkı kendi evlerinden göç edip sığınaklarda yaşamak zorunda bırakılmaktadır.

Savaşın acı tecrübesini çok iyi bilen toplumlar, derhal Ukrayna’da yaşananları durdurmak için seferber olmalı, daha fazla can kaybı olmadan bu savaş durdurulmalıdır.

Bölge için itidal ve ateşkes çağrısı yapıyoruz.

Ukrayna ve Rusya hükümetleri, savaşın en masum tarafı olan sivillerin daha fazla zarar görmemesi adına, askeri operasyonları durdurup uluslararası hukuk çerçevesinde müzakere kanallarını açmaları gerekmektedir.

Aksi takdirde, çok daha fazla can kayıpları yaşanacak ve bölge büyük bir felakete doğru sürüklenecektir.

Bölge halklarının yanı sıra tüm dünyayı tehdit eden bu savaş, ölüm, yıkım, yoksulluk ve göç anlamı da taşımaktadır.

Ukrayna'da, (Donetsk ve Lugansk'ta) yaşayan tüm halkların zarar görmeyeceği bir yapının oluşması için diplomasinin devreye girmesi gerektiğine inanmaktayız.

Çözüm, derhal müzakere masasına dönüp çatışmaları sonlandırmaktır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, silahların derhal bırakılması ve barışın yeniden tesis edilmesi çağrısı yapıyoruz.