Savaş gemilerine ikmali yapan şirketlere ödeneklerin kesilmesi sorun yarattı

Politis gazetesi, Rum Merkez Bankası’nın, Ticaret Bankasına talimat göndererek Güney Kıbrıs limanlarında demirleyen savaş gemilerine mal ikmali sağlayan şirketlere ödenek (kredi) verilmesinin durdurulması talimatını verdiği, bu durumun başta Rusya olmak üzere Fransa, Yunanistan ve diğer birçok ülke gemilerini etkilediğini yazdı.

Gazete, bu durum üzerine Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osatchiy’nin Rum Dışişleri Bakanlığı’yla temasa geçerek duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğini, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın talimatıyla sorunun çözüldüğünü belirtti.

Gazete, Ticaret Bankası ve Kalkınma Bankası’yla temasa geçtiklerini ancak bu olayları doğrulatamadıklarını da aktardı.