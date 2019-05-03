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Savaş oyunu oynarken, ekranlarına gerçek mermi isabet etti

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Bağcılar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Kavgada ateşlenen silahlardan çıkan mermiler, evde oyun oynayan çocukların bulunduğu odadaki televizyona isabet etti.
Savaş oyunu oynarken, ekranlarına gerçek mermi isabet etti

Bağcılar’da Demirkapı Mahallesi 1682. sokakta karşılaşan iki grup, bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışmaya girdi, çatışmada bir şüpheli bacağından yaralanırken, gruptakiler olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı şüpheli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, çatışmanın olduğu sokaktaki evin odasında iki çocuk televizyonda savaş oyunu oynarken mermilerden ikisi televizyona isabet etti. Kapanan televizyonda iki delik gören 10 ve 7 yaşlarındaki çocuklar, babaları Şeref Yıldız’a durumu haber verdi.

Odaya giren Yıldız, çocuklarının atlattığı tehlike karşısında panik yaşadı. Büyük bir şok yaşadıklarını belirten Yıldız, yaşananların bazı televizyon dizilerindeki sahnelerden kaynaklandığını öne sürdü.

Yetkililerden bu tür magandalara ağır cezalar verilmesini isteyen Yıldız, çocuklarının ve kendilerinin travma yaşadığını söyledi.

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