Savaş pilotları için üretilen bomber ceketler kadınların gözdesi oldu!

Son yıllarda gardıropların olmazsa olmaz parçalarından biri haline gelen bomber ceketler, 2017 yazında bambaşka renk ve desenlerle karşımızda olacak.

1920'lerde Amerikan savaş pilotları için hazırlanan bomber ceketler, son yıllarda kadınların vazgeçilmezi oldu. 2017 yazında yeniden karşımıza çıkan bu modeller, rahat kullanımı ve pek çok parça ile kombinlenebilme özelliği ile de gardıropların jokeri haline geldi.

Kıyafetleri tamamlama konusunda kurtarıcı olan ceketler, görünüm itibariyle havalı durduğu için, tercih ettiğiniz kombininiz de bir anda farklı bir boyut kazanıyor.

Özellikle basen ve kalça sorunu yaşamayan kadınlarda müthiş duran ceketleri ister jean, ister elbise, ister etek, ister salaş pantolonlarla giyin farketmez. Sportif ve şık bir tarzı olan bomber modeller her türlü dikkat çekmenizi sağlayacak.

Genel olarak asker yeşilinin öne çıktığı modeller, yaz aylarında farklı desen ve renklerde karşımıza çıkacak. Çiçek desenlerinin, çizgilerin revaçta olacağı yeni sezonda aklınıza gelen ne kadar renk varsa görebileceksiniz. Mor, lila, kırmızı, nude, turuncu tonlarının hakim olacağı bomber ceketlerde ayrıca leopar ve yılan derisi de dikkat çekiyor.

Gelelim bu ceketlerin nasıl kombinlendiğine… Yüksek bel jean üzeri basic bir tişört kombinlerini sıkça görecek gibiyiz. Zira bomber ceketler en çok bu kombine yakışıyor. Mini ya da diz üstü, üstünüze yapışan elbiselerle de şık bir hava yaratabilirsiniz.

Bomber ceketinizi, yine yüksek bel bir çan veya tütü etek, üzerine yarım kol bir bluz ve bu kombini renkli retro bir eşarpla tamamlayabilirsiniz. Eşofmanlarla da hem şık hem sportif bir görünüm elde etmenizi sağlayan ceketler, salaş kısa paça pantolonlarla da çok güzel duruyor!