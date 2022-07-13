  • BIST 2.408,08
  • Altın 973.031
  • Dolar 17.4125
  • Euro 17.5613
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKACovid-19 aşı merkezleri ve çalışma saatleri açıklandı

Savaş sonrası ülkesini terk eden Ukraynalı sayısı belli oldu

» »
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (UNHRC), Rusya’nın saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan bu yana 9 milyondan fazla kişinin Ukrayna’yı terk ettiğini açıkladı.
Savaş sonrası ülkesini terk eden Ukraynalı sayısı belli oldu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (UNHRC), savaş nedeniyle Ukrayna'yı terk edenlerin sayısına ilişkin açıklamada bulundu.

UNHRC, Rus saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana 9 milyon 136 bin 6 kişinin Ukrayna terk ettiğini ifade ederek, bu sayının sınır geçişlerinde kayıt altına alınan veri olduğunu belirtti.

ABD’DEN UKRAYNA’YA YENİ YARDIMLAR

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, ABD'de Ukrayna'ya yönelik yeni yardım paketini duyurdu. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada, Ukrayna'da “temel hizmetlerin” finanse edilmesi için 1,7 milyar dolarlık ek ekonomik yardım yapılacağını duyurarak, “Ukrayna’ya yapılan bu son ekonomik yardım, Başkan Biden’ın Ukrayna demokrasisini Rusya’nın sebepsiz ve haksız savaşına karşı savunduğu için Ukrayna hükümetini destekleme taahhüdünün bir parçasıdır” dedi. Yellen, “Bu yardım, Ukrayna’nın demokratik hükümetinin Ukrayna halkı için temel hizmetleri sağlamasına yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

YARDIM KRİTİK ÖDEMELERE HARCANACAK

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, “ABD Hazine Bakanlığı ile koordineli olarak ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) aracılığıyla, Başkan Biden’ın Başkan Zelenskiy’e Ukrayna’ya doğrudan bütçe sağlama taahhüdünün bir parçası olarak Ukrayna hükümetine ek 1,7 milyar dolar yardım sağladı. Bu yardım, Kongre’nin iki taraflı cömert desteğiyle mümkün oldu” denildi.

ABD tarafından Dünya Bankası aracılığıyla sağlanan ek kaynakların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in acımasız savaşının Ukrayna'da neden olduğu akut bütçe açığını hafifleteceğine dikkat çekilen açıklamada, söz konusu yardımın sağlık çalışanı maaşlarının ödenmesi gibi Ukrayna’daki kritik operasyonlara harcanacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, “USAID bugüne kadar Ukrayna hükümetine 4 milyar dolarlık doğrudan bütçe desteği sağladı. Bu kaynaklar, Ukrayna hükümetinin hastanelere, okullara ve diğer kritik altyapılara gaz ve elektrik akışını sağlamasına, vatandaşlara insani yardım ulaştırmasına ve memur maaşlarının ödenmesi gibi temel işlevleri yerine getirmesine yardımcı oldu” denildi.

AB’DEN UKRAYNA’YA MALİ YARDIMA ONAY

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, AB Komisyonun geçtiğimiz mayısta Ukrayna için önerdiği yaklaşık 9 milyar euroluk makro-finansal yardım paketinin ilk kısmını oluşturan 1 milyar euroya onay verdiğini bildirmiş, yardımın Ukrayna’ya bu ay içinde ulaşacağını aktarmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sarayı işgal edilen Sri Lanka lideri, ülkeden kaçmayı başaramadı12 Temmuz 2022 Salı 19:52
  • Rusya’da ilk maymun çiçeği vakası açıklandı12 Temmuz 2022 Salı 16:24
  • Zelenskiy’den Kanada’ya tepki12 Temmuz 2022 Salı 15:02
  • Japonya’nın eski başbakanı son yolculuğuna uğurlandı12 Temmuz 2022 Salı 14:27
  • Kremlin açıkladı: Erdoğan, Putin ve Reisi’yle görüşecek12 Temmuz 2022 Salı 13:31
  • Putin, tüm Ukraynalılara Rus vatandaşlığı verilmesini kolaylaştıran kararı imzaladı12 Temmuz 2022 Salı 11:19
  • Sri Lanka’da yeni devlet başkanı 20 Temmuz’da seçilecek11 Temmuz 2022 Pazartesi 21:24
  • Putin imzaladı, tüm Ukraynalılara ‘Rusya vatandaşlığı’ yolu açıldı11 Temmuz 2022 Pazartesi 20:34
  • Putin ile Lukaşenko arasında kritik ‘Kaliningrad’ görüşmesi11 Temmuz 2022 Pazartesi 19:02
  • Japonya’da Şinzo Abe’nin partisi seçimden zaferle çıktı11 Temmuz 2022 Pazartesi 16:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti