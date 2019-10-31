Savaş tamtamları başladı: Kuzey Kore’den Japonya’ya füze

Bir süredir sessizliğe bürünen Kuzey Kore'den korkutan bir hamle geldi... Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japonya'ya doğru füze fırlattığını duyurdu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin Japonya’ya doğru bir füze fırlattığını duyurdu. Güney Koreli yetkililer tespit edemedikleri füzenin denize düştüğünü açıkladı.

Yapılan açıklamada, Güney Kore ordusunun gelişmeyi yakından izlediği ve tetikte olduğu açıklandı.

ABD ve Güney Kore ile diplomatik ilişkilerini kuvvetlendirmek için bir süredir pozitif adımlar atan Kuzey Kore, 3 Ekim’de bir balistik füze denemesinde bulunduklarını açıklamıştı. Pyongyang yönetimi bir denizaltıdan fırlatılan balistik füze denemesinin başarılı olduğunu duyurmuştu.

Japonya Sahil Güvenliği roketlerin füze olabileceğini ve Japonya Münhasır Ekonomik Bölgesi’nin dışına düştüğünü söyledi. Japonya Münhasır Ekonomik Bölgesi karadan 200 deniz mili (370 km) uzaklıktaki bölgeyi de kapsıyor. Güney Kore’nin Yonhap haber ajansında dün yer alan ve adı açıklanmayan bir askeri kaynağa dayandırılan haberde Kuzey Kore’de füze atarken kullanılan seyyar balistik füze fırlatıcılarının tespit edildiği belirtildi.