Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir gerilimi tırmanırken, Pakistan ordusundan Keşmir'in Pakistan kontrolündeki bölümünde Hindistan'a ait iki savaş uçağının vurulduğu, bir Hint pilotun yakalandığı açıklaması geldi.

Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir gerilimi tırmanırken, Pakistan ordusundan Keşmir'in Pakistan kontrolündeki bölümünde Hindistan'a ait iki savaş uçağının vurulduğu, bir Hint pilotun yakalandığı açıklaması geldi. Yaşananların ardından Pakistan Ulusal Güvenlik Kurulu acil toplandı. Pakistan cephesinden 'Gerekirse nükleer silah kullanırız' açıklaması geldi. Çin ise iki ülkeye 'gerilimi artırmaktan kaçının' çağrısını yaptı. Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'a diyalog çağrısında bulundu.

PAKİSTAN BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Bu sabah erken saatlerde Pakistan hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Keşmir üzerinde iki Hindistan jetini düşürüp en az bir Hint pilotu gözaltına almasının ardından konuşan Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'a diyalog çağrısında bulundu.

Hindistan ile görüşme çağırısında bulunan Han, nükleer silahlara sahip iki ülke arasında yaşanan çatışmalarla tırmanan gerilimin azaltılması için 'aklıselimin galip gelmesin umduğunu' ifade etti.

Han televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında, "Tarih bize savaşların yanlış hesaplamalarla dolu olduğunu gösteriyor. Benim sorum, elimizdeki silahlar düşünüldüğünde bu yanlış hesaplamayı yapmanın bedelini ödeyip ödeyemeyeceğimiz. Oturup konuşmalıyız" dedi.

"GEREKİRSE NÜKLEER SİLAH KULLANIRIZ"



Pakistan Silahlı Kuvvetleri sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Kontrol hattını geçen iki Hindistan savaş uçağı Pakistan Hava Kuvvetleri tarafından Pakistan hava sahasında düşürülmüştür. Söz konusu uçaklardan birisi Cammu - Keşmir bölgesinde, diğeri ise Hindistan kontrolündeki Keşmir bölgesine düşmüştür. Bir Hint pilot gözaltına alınmıştır" dedi.

Yaşananların ardından Pakistan Ulusal Güvenlik Kurulu acil toplandı. CNN Türk'ün son dakika olarak duyurduğu habere göre, Pakistan cephesinden 'Gerekirse nükleer silah kullanırız' açıklaması geldi.

Pakistan, Çarşamba sabaha karşı Hindistan kontrolündeki Keşmir'e yönelik hava operasyonları düzenlediğini teyit etti. Ancak bu operasyonların hava sahası ihlali yapılmadan gerçekleştiği belirtildi.

Hindistan basınında çıkan haberlerde ise üç Pakistan savaş uçağının hava sahası ihlâli yaptığı iddia edildi.

Pakistan'ın açıklamasında operasyonlara misilleme olarak Hindistan hava kuvvetlerinin savaş uçaklarını Pakistan kontrolündeki Keşmir'in hava sahasına yönlendirdiği belirtildi.

'HİNDİSTAN İLE SAVAŞMAK İSTEMİYORUZ'

Pakistan Silahlı Kuvvetleri sözcüsü Tümgeneral Gafur, Hindistan'la savaşmak istemediklerini ifade etti ve sabaha karşı yaşanan olayda Hindistan uçaklarının hava sahası ihlaline başka çareleri kalmadığı için yanıt verdiklerini söyledi.

Pakistan savaş uçaklarının Hindistan topraklarındaki altı hedefe kitlendiğini söyleyen sözcü, buna rağmen silahların ateşlenmediğini belirtti.

Pakistan ordusu sözcüsü, "Amaç Hindistan'a askeri kapasitemizi göstermekti" dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Pakistan Hava Kuvvetleri, Pakistan hava sahası içerisinde kalarak kontrol hattı üzerinde operasyonlar icra etmiştir" denmişti.

Hindistan'dan yapılan açıklamada ise bir savaş uçağının Seinagar bölgesinde düştüğü teyit edilse de, uçağın Pakistan jetlerinin açtığı ateş sonucunda düştüğü iddiası teyit edilmedi.

Reuters haber ajansına konuşan Seinagar Emniyet yetkilisi, düşen uçaktaki iki pilotun yanı sıra bir de sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

ÇİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ



Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin-Hindistan-Rusya Dışişleri Bakanları 16. ortak toplantısı için Cıciang eyaletinin Vucın kentine gelen Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ile bir araya geldi.

Görüşmede Vang, ülkesinin terörün her şekline karşı çıktığını ve Güney Asya’daki gelişmeleri takip ettiklerini kaydederek, "Hindistan ve Pakistan’ın ortak dostu olarak Çin, iki tarafın, soğukkanlılığı sürdürmesini ve gerilimi artırmaktan kaçınmasını umuyor. İki tarafın diyalog yoluyla, olayların aslını araştırarak, bölgenin barışını ortaklaşa korumasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Swaraj ise uluslararası toplumun teröre karşı birlik ve iş birliğini savunduğunu belirterek, ilgili sorunların sorumluluk ve soğukkanlı bir tutumla ele alınacağını belirtti.

GERİLİM NASIL TIRMANDI?

14 Şubat Perşembe: Keşmir'in Hindistan kontrolündeki bölümünde bomba yüklü araçlarla intihar saldırıları düzenlendi. Saldırılarda en az 40 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı Keşmir'in Pakistan'a bağlanması için mücadele verdiğini söyleyen cihatçı örgüt Ceyşi Muhammed üstlendi.

15 Şubat Cuma: Hindistan hükümeti, saldırılardan Ceyşi Muhammed'i sorumlu tutsa da Pakistan'ı da örgütü engellememekle suçladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Terörist gruplara ve onların efendilerine sesleniyorum. Büyük bir hata yaptılar. Çok ağır bir bedel ödeyecekler" dedi.

26 Şubat Salı: Hindistan Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, Pakistan hava sahasına girerek Balakot bölgesinde hava operasyonu düzenledi. Hindistan, operasyonlarda çok sayıda Ceyşi Muhammed militanının öldürüldüğünü söylese de Pakistan can kaybı yaşanmadığını iddia etti ve Hindistan'ın düşmanca yaklaşımına yanıt verileceğini belirtti.

27 Şubat Çarşamba: Hindistan ve Pakistan'a ait savaş uçakları önce Keşmir'in Hindistan kontrolündeki bölgesinde, ardından da Pakistan kontrolündeki tarafında karşı karşıya geldi. Pakistan iki Hint savaş uçağının düşürüldüğünü ve bir pilotun yakalandığını söyledi. Hindistan ise bir uçağın düştüğünü teyit etti ancak olayın Pakistan uçakları ile girilen çatışma sonucu yaşandığı iddialarına dair bir açıklama yapmadı. Hindistan iki pilotunun yanı sıra bir de sivilin öldüğünü belirtti.

SINIR HATTINDA EVLER TAHLİYE EDİLİYOR

1971'den bu yana iki ülke ilk kez karşılıklı olarak birbirlerinin hava sahasına girerek hava operasyonları düzenlerken, karadan da karşılıklı olarak topçu ateşi açılıyor.

Salı günü Hindistan ordusunun açtığı topçu ateşi sonucu dört sivil hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Hindistan ise Pakistan'ın topçu ateşleri sonucu beş askerinin yaralandığını belirtmişti. Sınır kontrol hattındaki okullar tırmanan gerilim nedeniyle tatil edilmiş durumda.

Bölgede yaşayanlara da evlerini terk etmeleri çağrıları yapılıyor.

Hem Pakistan hem de Hindistan, nüfusun büyük bölümünün Müslüman olduğu Keşmir üzerinde hak iddia ediyor. İki nükleer güç, bugüne kadar Keşmir sorunu ile patlak vermiş olan üç savaş yaptı. Keşmir'in idaresi, Hindistan ve Pakistan arasında bölünmüş durumda.