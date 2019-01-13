Savaş ve Biz Kitabı Ara Bölgede Tanıtıldı

Yazar Elias Pantelides’in “Savaş ve Biz (Kıbrıs’tan Biyografiler)” isimli kitabına yoğun katılımlı etkili bir tanıtım gerçekleştirildi.

Ara Bölgedeki Dayanışma Evi’nde gerçekleşen tanıtıma Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı, 2 toplumdan pek çok yazar, aydın, siyasetçi katıldı.

Kitabın editörleri Sevgül Uludağ ve Mustafa Keleşzade’nin kitapla ilgili düşüncelerini paylaştığı, Niyazi Kızılyürek’in çevirmen olarak görev yaptığı tanıtım etkinliğinde konuşan kitabın yazarı Elias Panteliedes, kitabın yayın sürecine ilişkin bilgiler ve kitapla ilgili anılarını anlattı. “Bu proje benim için yaşam projesiydi. Süreç daha büyük resmi görmemi sağladı, başka hakikatler gördüm ve bizi birleştiren şeyleri ne kadar ön plana çıkarırsak bizi ayıran şeylerin ülkemizi yıkmaya daha az muktedir olduklarını fark ettim” diyen Pantelides kitabın her safhasına emek veren herkese ve Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşine davetini kabul ederek tanıtımı onurlandırmaları nedeniyle teşekkür etti.

Etkinlikte söz alan Cumhurbaşkanı Akıncı Elias Pantelides’e yapmış olduğu davet için teşekkür ederek başladığı konuşmasını Elias Pantelides’in kitabı hazırlarken, sadece bir toplumun yaşadıkları yerine Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum, İngiliz ve Maronitlerin de yaşamış olduklarını okuyucuya aktardığın, kitabın Türkçe, Yunanca ve İngilizce olarak 3 lisanda basılmış olmasının, eseri anlamlı kılan bir başka etken olduğunu kaydetti.

Kitabın okuyuculara, ülkede yaşananlarda ortak acıların olduğunu bir kez daha öğreteceğine inandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Bazı dönemlerde Kıbrıslı Türkler, bazı dönemlerde ise Kıbrıslı Rumlar daha çok acı çekti ama şu gerçek değişmiyor; bu adada yaşayanlar, hepimiz acı çektik. Akıp gitmekte olan zaman Kıbrıs’ta kalıcı barışın inşası için yardımcı olmuyor. Kabul etmekte belki zorlanacağız çünkü bunu istemiyoruz ama akıp gitmekte olan zaman ne yazık ki bölünmeyi kalıcı hale getirmektedir” şeklinde sözlerini tamaladı.

16 Anlatı ve Savaş Mağduru Kişilerin Biyografileri

Geçtiğimiz yıl Sir Stelios Haji Ioannou Hayırseverlik Vakfı tarafından ödüle layık görülen Kitabın Türkçesi Khora yayınevi tarafından basıldı. Pantelides’in yazdığı kitabın çevirisini İzlem Bomboz, editörlüğünü ise Sevgül Uludağ ve Mustafa Keleşzade gerçekleştirdi. Kitap, “Laconic Tales Cyprus 1974” ismi ile İngilizce olarak yayımlanan eser temel alınarak hazırlandı. Elias Pantelides'in kitabı 16 anlatıdan oluşuyor ve savaş mağduru kişilerin biyografilerini içeriyor.