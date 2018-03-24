21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı İle Mücadele Günü çerçevesinde Mülteci Hakları Derneği, bu akşam Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Kültür Merkezi’nde 19:00 – 21:30 saatleri arasında ‘savaş ve göçe dair…’ isimli bir etkinlik düzenliyor.

Etkinlikte, fotoğraf sergisi, kısa film gösterimleri, mülteciler ile ilgili sunum ve Koma Ezman ve Uğur Kaygısız’ın sahne alacağı canlı müzik dinletisi yer alacak.

Mülteci Hakları Derneği, 2016 yılından beri 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı İle Mücadele Günü çerçevesinde etkinlikler düzenliyor.

Uluslararası Irk Ayrımı İle Mücadele Günü 1960 yılında Güney Afrika ‘nın Sharpeville kentinde Güney Afrika’daki, sistematik olarak en korkunç ırk ayırımı ve eşitsizliği uygulamalarını geliştiren ve uygulayan, (yerel dilde “ayrılık” anlamına gelen) Apartheid rejimine karşı yapılan bir eylem sırasında meydana gelen ve 69 eylemcinin acımasızca öldürülmesi ile sonuçlanan katliam sonrasında, 1966 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından tanınmıştır.