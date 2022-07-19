Savaşan: 20 Temmuz Kıbrıs adasına barış getirdi

UBP Lefkoşa Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, 48 yıl önce, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği Barış Harekatı ve sonrasında yaşanan gelişmelerin, Kıbrıs Türk halkını tehdit altında yaşamaktan kurtardığını ve uzun yıllara dayanan Varoluş Mücadelesi’nin zaferle taçlanmasına vesile olduğuna vurgu yaptı.



“Kıbrıs Türk halkının, uzun yıllar süren direnişinin bir sonucu olarak kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin müdahalesi ile kazandığı 20 Temmuz zaferi, hepimize kutlu olsun” ifadelerini kullanan Ahmet Savaşan, “bu anlamlı zaferi coşku ile kutlarken, Kıbrıs Türk halkının genç

kuşakları olarak, bu zaferi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yeni başarıları ile taçlandırmak

göreviyle yükümlü olduğumuzun bilincindeyiz. Zaferler sadece kutlanmaz; bu tür büyük

zaferler bize, bu zaferlerin getirdiği kazanımları kalıcılaştırma sorumluluğunu da yüklüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her bir vatandaşı, bu sorumluluğun bilinciyle hareket

ederek 20 Temmuz zaferini yeni başarılarla taçlandırmak zorundadır. Kendi adıma ben, bu

zaferin doğmasına vesile olanlar ve bu günlere gelmesine katkı koyanlar gibi yeni başarılarla

taçlanması için her türlü fedakarlığı yapmaya kararlıyım. Ömrüm oldukça Kıbrıs Türk halkının huzur ve refahı için çalışarak, şehit ve gazilerimizin bize bıraktığı mirasa sadık kalacağım” dedi.



1974’ü yaşayanlar ölüm tehlikesini hiçe saydılar…



20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nı yaşayanların o günkü sevinci ve ölüm tehlikesini hiçe

sayarak verdikleri mücadelenin, böyle bir harekatın ne kadar büyük bir özlemle beklendiğini

göstermesi bakımından önemine işaret eden Savaşan, 20 Temmuz’un gerçek anlamda bir kurtuluş olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının bu harekât sayesinde özgürlüğüne, Kıbrıs

adasının ise barışa kavuştuğuna dikkat çekti.



20 Temmuz Kıbrıs Türk halkının en önemeli bayramdır…



Savaşan mesajının sonunda, “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Kıbrıs Türk halkının

kendi tarihi mücadelesini ve sonuçta elde ettiği zaferi simgeleyen en önemli bayramımızdır;

hepimize kutlu olsun. Bu büyük zaferi bize kazandıran şehitlerimizi rahmetle anıyor;

kahraman gazilerimizin huzurunda saygı ile eğiliyorum” dedi.