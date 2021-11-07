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Savaşan: 2022 Toparlanma Yılı Olacak

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Savaşan: 2022 toparlanma yılı olacak!
Savaşan: 2022 Toparlanma Yılı Olacak

Savaşan: 2022 toparlanma yılı olacak!

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği'nin (KITSAB) 32. Olağan Genel Kurul toplantısına katılan Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, pandeminin turizmi ve turizmden beklentileri değiştirdiğine dikkat çekerek, gezginlerin yeni dönemde sağlığı koruyan ve geliştiren tatillere daha fazla yöneleceği ve seyahat edecekleri bölgelerde güvenlik ve emniyet yanı sıra “sıfır karbon” taleplerini yükseltmelerinin beklendiğine işaret etti.

 

 

KITSAB'nın 32. Olağan Genel Kurul toplantısında konuşan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Covid-19 pandemisi ile birlikte dünyada pek çok şeyin değiştiğine işaret ederek, yeni dünya düzenine hızlı adapte olan ülkelerin kendilerine avantaj yaratacağına dikkat çekti.

 

Uluslararası ziyaretçi sayılarında % 80 azalma…

Kuzey Kıbrıs’ın pandemiden önce en büyük gelirinin turizm olduğunu anımsatan Ahmet Savaşan, Dünya Turizm Örgütü verilerine bakıldığında uluslararası ziyaretçi sayılarında % 80 civarında azalma olduğunu, KKTC’de de buna paralel bir gerilemenin yaşandığını söyledi.

 

Başbakan turizm için büyük şans…

Dünyanın “restart” olarak adlandırdığı ve tekrardan başlangıcın yaşandığı 2021 yılında turizmdeki hareketin pek çok ülkeye kıyasla Kuzey Kıbrıs’ta daha az olduğuna dikkat çeken Ahmet Savaşan, turizm ve sağlık bakanlığı yapmış bir başbakan olan Faiz Sucuoğlu, pek çok kez turizm bakanlığı görevi üstlenerek tecrübe edinen Fikri Ataoğlu ve bu güne kadar çok cefa çekerek ayakta kalmayı başaran turizm sektörü paydaşlarının verdikleri mesajlara bakıldığında 2022’nin toparlanma yılı olacağının anlaşıldığını söyledi.

 

Var gücümüzle çalışacağız…

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun KITSAB genel kurulunda yaptığı konuşmada çok kısa bir süre içinde turizmciler başta olmak üzere ekonomik örgütler ile bir araya geleceğini ve kısa vadede katılımcılık anlayışı ile bir plan yapılacağını açıklamasının önemine işaret eden Ahmet Savaşan, “inanıyorum ki 2022 ekonomide 2021’den daha iyi noktaya gideceğimiz, turizmcilerin ve dolayısıyla da esnafın, hayvancının, çiftçinin ve ülke insanının yüzünün tekrardan gülmeye başlayacağı bir yıl olacaktır. Sağlık Turizmi Konseyi olarak bizler de bünyemizdeki bilim insanları, hekimler, turizm profesyonellerinden oluşan ekibimizle bu sürece katkı koymak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

 

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