  • BIST 5.151,70
  • Altın 1269.991
  • Dolar 19.3714
  • Euro 21.42
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAEkonomik örgütler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri toplanıyor.. Gündem Enerji!

Savaşan: 2023 sağlık turizminde ivmenin artacağı bir yıl olacak

» »
UBP Milletvekili ve Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, "2023 sağlık turizminde ivmenin artacağı bir yıl olacak" dedi.
Savaşan: 2023 sağlık turizminde ivmenin artacağı bir yıl olacak

UBP Milletvekili ve Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, dünyanın 5. büyük turizm fuarı EMITT İstanbul’a katılarak yeni anlaşmalara imza attı.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nden verilen bilgiye göre, Savaşan, “Bu yılki hedefini 500 milyon euro iş hacmine ulaşmak olarak belirleyen EMİTT fuarının karşılıklı iş birliklerinin gelişmesine yönelik önemli fırsatlar sunduğunu” belirtti.

Turizmde genel olarak yeni eğilimlerin ortaya çıktığına ve gezginlerin “keşif rotalarına” kayarak, doğayla iç içe tatil, kamp ve bungalov konaklama seçeneklerine yöneldiğine işaret eden Ahmet Savaşan, yapılan pek çok çalışmanın 2023 yılında sağlık turizminde de değişiklikler olacağını gösterdiğine işaret etti.

Yeni trendin sağlık turizmi alternatifleri içerisinde, meyve hasadı ve bir insanın enerjisini ormanla ilişkilendirdiği söylenen orman banyosu olarak da bilinen “Sylvotherapy” olduğunu vurgulayan Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın sağlık turizminde çok daha ileriye gidebilecek bir potansiyeli olduğuna dikkat çekti.

Savaşan, dünyanın pek çok coğrafyasından KKTC’ye sağlık turisti getirmek için çalışmalara hız verdiklerini de belirterek, “İnanıyorum ki 2023 sağlık turizminde ivmemizin artacağı bir yıl olacak” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cesurer: Elektrik kesintilerinden isyan eden vatandaşlar Kıb-Tek Yönetimini arasın14 Nisan 2023 Cuma 10:25
  • Aydın: Üretim 30'dan 90 megawata yükseldi14 Nisan 2023 Cuma 10:22
  • EL-SEN Makineler yağ kaçırıyor.. Elektriksiz kalabiliriz!14 Nisan 2023 Cuma 10:17
  • AKSA teknisyenleri 2 santrali tamir etti14 Nisan 2023 Cuma 09:27
  • Başbakan Üstel’den EL-SEN eylemine: Yasalar önünde hesap vermek zorunda kalacaklar14 Nisan 2023 Cuma 08:43
  • Polis Genel Müdürlüğü, Teknecik etrafında tedbir aldı14 Nisan 2023 Cuma 08:36
  • Cesurer, AKSA ekibi gitti, santral SOS veriyor!14 Nisan 2023 Cuma 08:27
  • Kalkanlı Yaşam Evi Çalışma Bakanlığı’na devredildi... Besim: Yazıklar olsun size14 Nisan 2023 Cuma 08:25
  • Erhürman’dan Taçoy’un iddiasına yanıt: İspatlayamazsa namerttir14 Nisan 2023 Cuma 08:18
  • El-Sen, bugün Teknecik Elektrik Santrali’nde basın açıklaması yapacak14 Nisan 2023 Cuma 08:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti