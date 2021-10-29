Savaşan: 29 Ekim Demokratik Değerlerin Önemine İşaret Ediyor!

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 29 Ekim, Türkiye ve KKTC’nin hür ve bağımsız yaşayacağının teminatı olduğuna dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir zafer ve inşanın adı olduğuna işaret eden Ahmet Savaşan, “cumhuriyet, millet iradesidir, din, dil, ırk, mezhep ayırt etmeden milletçe birlik ve beraberlik içinde olmanın ruhudur. Cumhuriyet eşsiz bir vatan sevgisi, büyük bir azim ve kararlılık örneğidir, 29 Ekim sadece Türkiye’nin değil KKTC’nin de hür ve bağımsız yaşayacağının teminatı” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının önemi daha iyi anlaşılıyor…

29 Ekim ile birlikte egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milleti’nin olduğunun tescillendiğine işaret eden Ahmet Savaşan, Büyük Türk Milleti’nin ve Cumhuriyetinin tarihsel bütün kazanımlarına ve Cumhuriyetin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün modern ilke ve inkılaplarına, Türk Milletinin ve ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türkleri olarak bizlerin bağlılığımızın önemi her geçen gün daha da iyi anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin değerleri, geri dönülmez şekilde benimsenmiştir…

Savaşan, “Kıbrıs Türk Halkı olarak bizler, geçen 98 yılda Türkiye’mizde Cumhuriyetin değerlerinin, geri dönülmez bir şekilde millet tarafından özümsendiğini ve sahiplenildiğini görmenin memnuniyeti içindeyiz. Bugün hızlı bir dönüşüm geçiren Dünya’da Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türkiye’mizin öneminin her geçen gün arttığı ve sadece bölgesel değil küresel bir güç haline geldiği apaçık ortadadır. Türkiye’mizin çok daha güçlü ve çok daha müreffeh bir ülke haline geleceği şüphe götürmez bir gerçektir” dedi.

Türk Milleti gönülleri kaynaştıran bir medeniyetin mirasçılarıdır…

Türk Milleti’nin farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, gönülleri kaynaştıran adalet ve barış medeniyetinin mirasçıları olduğunun altını çizen Ahmet Savaşan, “kardeşçe birbirini kucaklayarak, aydınlık yarınları hep birlikte kuracağına olan inancımızla, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anar, ahlakın övdüğü, alçak gönüllülük ve doğruluğun, insanın ruhsal olgunluğunun egemen olduğu nice “fazilet”li yıl dönümleri dileyerek, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarım” ifadelerini kullandı.