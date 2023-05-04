  • BIST 4.485,97
  • Altın 1278.93
  • Dolar 19.4702
  • Euro 21.6173
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKACovid bitti sanmayın

Savaşan: Basın mensupları aydınlanmaya katkı yapıyor

» »
Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı ve UBP Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, "Basın mensupları aydınlanmaya katkı yapıyor." ifadelerini kullandı.
Savaşan: Basın mensupları aydınlanmaya katkı yapıyor

Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, ülkemizde ve dünyada insanların en temel haklarından bir tanesi olan haber alma özgürlüğü için fedakarca çalışan basın mensuplarının ulusal ve küresel çapta aydınlanmaya ve ilerlemeye önemli katkıda bulunduğuna dikkat çekti.

Demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerle iç içe geçmiş bireysel ve toplumsal mücadeleler sonucunda oluşan dinamik ve vazgeçilmez değerler olduğuna işaret eden Dr. Ahmet Savaşan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile öngörülen tek siyasi modelin demokrasi olduğuna vurgu yaptı. 

“ÖZGÜR ORTAM ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNİ GÖSTERİR…”

Demokrasinin ifade özgürlüğü ile beslendiğini, basın özgürlüğünün de demokrasinin tam merkezinde olduğunun altını çizen Ahmet Savaşan, “basın çalışanlarının yaptığı haber ve bilgilendirmeler, ulusal ve küresel çapta bir aydınlanmayı ve ilerlemeyi de beraberinde getiriyor. Elbette basın mensuplarının görevlerini yerine getirirken en büyük yardımcıları, özgür çalışma ortamlarıdır. Özel hayata ve bireysel haklara saygı çerçevesinde, basın çalışanlarına sağlanacak özgür ortam, onların haber üretme başarısını artıran en önemli etkenlerden bir olduğu kadar, bu özgürlüklerin de ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösterdiğini unutmamamız gerekiyor” dedi. 

“FARKLI FİKİRLERİ SAVUNAN BASIN MENSUPLARI DEMOKRASİMİZİN ZENGİNLİĞİDİR”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde özgürlükler ve demokratik haklar konusunda bugüne kadar pek çok olumlu adım atıldığını anımsatan Ahmet Savaşan, yasal zeminde birçok farklı fikri savunan gazeteci ve basın mensubunun sansürün ve engellemenin uzağında çalışmalarını sürdürebiliyor olmalarının KKTC demokrasisi açısından önemli bir zenginlik olduğuna dikkat çekti.

“ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞECEĞİNE İNANIYORUM…”

Ahmet Savaşan mesajının sonunda, “bugün gelinen noktanın yeterli görülmeyerek, basın mensuplarının haber, yorum ve bilgi üretme özgürlüğünün giderek yükseleceği ve aynı zamanda da çalışma şartlarının iyileşeceği bir zeminin ülkemizde sürdürülebilir olacağına inancımla, başta ülkemizdeki basın mensuplarımız olmak üzere basın camiasının bütün değerli çalışanlarının 3 Mayıs Dünya Basın Özgülüğü Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği: Tarım Master Planı hazırlanmalı03 Mayıs 2023 Çarşamba 16:32
  • Mine Atlı'dan hükümete “yasaya aykırı istihdamları hemen durdurun” çağrısı03 Mayıs 2023 Çarşamba 16:26
  • Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu: 400 adet yaşam evi tamamlandı03 Mayıs 2023 Çarşamba 16:21
  • İlkan Varol, yasaklı göçmen Coşkun’un KKTC’ye alınmaması ile ilgili başvuru hakkındaki raporu yayımladı03 Mayıs 2023 Çarşamba 15:11
  • Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi halkın bilgisine getirildi03 Mayıs 2023 Çarşamba 15:06
  • Üstel: Sadece Avrupa Birliği istedi diye değil, halkımız en iyisini hak ettiği için yapmalıyız03 Mayıs 2023 Çarşamba 14:42
  • Sağlık Bakanı Altuğra: Kalkanlı Yaşam Evi'ndeki yaşlılara sahip çıktık03 Mayıs 2023 Çarşamba 14:22
  • Basın-Sen: Gazetecilerin demokrasinin sesi olmasını sağlamak için gerekli ortam yaratılmalı03 Mayıs 2023 Çarşamba 14:13
  • KTÖS tüm ilkokul, anaokulu ve özel eğitim okullarında genel greve gidiyor03 Mayıs 2023 Çarşamba 14:08
  • Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu'nda Kaza! 1 Kişi Yaralandı03 Mayıs 2023 Çarşamba 14:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti