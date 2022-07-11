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Savaşan: Basın olmazsa olmazımızdır!

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Gazetecilik-haber ilişkisi yeni çağın gerekliliklerine uygun olarak şekillendirilmeli
Savaşan: Basın olmazsa olmazımızdır!

Gazetecilik-haber ilişkisi yeni çağın gerekliliklerine uygun olarak şekillendirilmeli


UBP Milletvekili, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Basın Günü mesajında, köklü bir geçmişe sahip olan Kıbrıs Türk basınının geçmişten günümüze çok önemli görevler üstlendiğini, Kıbrıs Türk tarihinin yazılmasına hem tanıklık ettiğini, hem de tarihin şekillenmesinde etkili olduğuna dikkat çekti.
Kamuoyunun ülke ve dünya gerçekleri ile buluşturulması, toplumda kanaat oluşturulması, sosyal dayanışmanın temini gibi önemli görevleri bulunduğunu hatırlatan Ahmet Savaşan, basının önemli bir demokratik güç olduğuna vurgu yaparak, etik kurallara bağlılık ve doğruluk ilkelerinden taviz vermeden, gazetecilik-haber ilişkisini yeni çağın şartlarına uygun olarak yeniden inşa etmek gerektiğinin altını çizdi.


Basın İş Yasası tam olarak uygulanmalı…

Ahmet Emin Efendi tarafından yayınlanan Kıbrıs’ın ilk Türkçe gazetesi Saded’in 133’üncü yıldönümünde, Basın İş Yasası&#39;nın tam olarak uygulanamamasından kaynaklanan sıkıntılar olmasına ve gazetecilik etik kurallarına bağlılık konusunda sorunlar bulunmasına karşın, ülkemizde basının yaptığı görevin etkili
ve sonuç alıcı olabildiğini belirten Ahmet Savaşan, internet gazeteciliğinde kalitenin yükselmesine yardımcı olan Bilişim Yasası’nın yürürlüğe girmesinin de memnuniyet verici olduğunu belirtti.
Basın emekçiler salgın nedeniyle zor koşullarda çalışıyor… Ahmet Savaşan, günümüzde basın-yayın organlarının salgın nedeniyle daralan ekonomiden kaynaklanan zorlukları olduğunu ve basın emekçilerinin mesleklerini zor koşullarda icra etmeye çalıştıklarını gözlemlediğini belirterek, “hepimiz, basın-yayın organlarımızın güçlenmesi ve basın emekçilerinin insanca yaşam koşullarında çalışarak demokratik toplumsal düzeninin devamına katkı
koymasına yardımcı olmalıyız” ifadelerini kullandı. Savaşan mesajının sonunda, basın mensuplarının adil, şeffaf, tarafsız, kamu yararını gözetecek şekilde ve demokratik ilkeler çerçevesinde mesleklerinin gerektirdiği etik kurallara sadık kalarak, halka hizmetlerinin devamını dileyerek, 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.

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