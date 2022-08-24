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Savaşan: Biz yapmaya, onlar bozmaya çalışıyor!

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Savaşan: Biz yapmaya, onlar bozmaya çalışıyor!
Savaşan: Biz yapmaya, onlar bozmaya çalışıyor!

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Üyesi UBP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan, “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (özel) Yasa Tasarısı”, “Belediyeler (değişiklik) Yasa Tasarısı” ile “Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı” konusunda muhalefet ve sendikaların tutumlarını eleştirerek, “biz yapmaya, onlar bozmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Ahmet Savaşan kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediyelerle ilgili yasalarda yapılacak düzenlemelerle, kimsenin işinden durdurulmayacağını, toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanan hakların aynen devam ettirileceğini, hatta çalışan lehine daha da iyileştirileceğini ve belediyelerin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için gerek devlet katkılarının, gerekse de kendi yerel gelirlerinin artırılacağının altını çizdi.

 

UBP Milletvekili Ahmet Savaşan’ın açıklaması şöyle:

BİZ YAPMAYA, ONLAR BOZMAYA ÇALIŞIYOR!!!

Düne kadar belediyeler konusundaki yasa çalışmalarından memnun olan sendikalar bugün geçireceğimiz yasayı engellemek için meclis önünde toplanma kararı almışlar. Muhalefet ise Haziran ayında yapılmayan seçimler için mahkemeye gitmiş... Boş işlerle uğraşıyorlar... Biz yapmaya, onlar ise bozmaya çalışıyorlar. Ne önerilerini duyduk, ne de olumlu bir katkılarını gördük... Bu kadarına da PES doğrusu...

Belediyelerle ilgili yasalarda yapacağımız düzenlemelerle:

*Kimse işinden durdurulmayacak,

*Toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanan haklar aynen devam ettirilecek, hatta çalışan lehine daha da iyileştirilecek,

*Belediyelerin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için de gerek devlet katkıları gerekse de kendi yerel gelirleri artırılacak…

 

 

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